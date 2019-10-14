Kadın Korosu Mehmetçik için marş yazdı, söyledi Nilüfer Kadın Korusu’ndan Mehmetçiklere anne şefkati

Bursa’da 105 kadının bir araya gelerek kurduğu Nilüfer Kadın Korosu, sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçikler için daha önce yazdıkları bir marşı seslendirdi. Marşın söz ve müziğini yapan Koro Şefi Aysel Gürel seslendirdikleri marşı, ‘Anneleriniz daima arkanızda’ notuyla paylaştı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 105 kadından oluşan ve sosyal sorumluluk projelerinde üstlendikleri rollerle vatandaşın takdirini toplayan Nilüfer Kadın Korosu anlamlı bir işe daha imza attı. Anneler gününde Mehmetçik için marş yazıp seslendiren kadın korosu , kamuflaj giyerek okudukları marşı Barış Pınarı’ndaki Mehmetçiklere armağan etti. Marşın yazarı ve bestecisi olan Nilüfer Kadın Korosu Şefi Dr. Aysel Gürel, seslendirdikleri duygu dolu marşı sosyal medyadan, “Anneler gününde kahraman Mehmetçiğimiz için yaptığımız bu marşı "Barış Pınarı Harekatı"ndaki tüm Mehmetçiklerimize de armağan ediyor, muvaffakıyetler diliyor, anneleri olarak hayır dualarımızla onları yürekten destekliyoruz...Nilüfer Kadın Korosu" notuyla paylaştı.

Asker selamı vererek Mehmetçiği selamlayan kadın korosunun seslendirdikleri marş ise dinleyenlerden büyük beğeni topladı.

BURSA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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