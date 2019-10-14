Bursa narkotik polisi ile Gemlik polisinin 3 ayl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 neticesinde bu sabah \u015fafak vaktinde yap\u0131lan operasyonda 25 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u015fah\u0131slar\u0131n gitar i\u00e7inde saklad\u0131klar\u0131 uyu\u015fturucu polisin g\u00f6z\u00fcnden ka\u00e7mad\u0131. Bursa \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile Gemlik \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerinin, uyu\u015fturucu tacirlerine y\u00f6nelik 3 ay\u0131 kapsayan ortak \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 neticesinde bu sabah \u015fafak vakti, bin polisin kat\u0131l\u0131m\u0131yla \u00e7ok say\u0131da adrese e\u015f zamanl\u0131 operasyon d\u00fczenledi. \u00d6zel harekat polislerinin de kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 operasyonda, ko\u00e7ba\u015f\u0131yla k\u0131r\u0131lan evlerde hem narkotik k\u00f6pekleri hem de narkotik polisi detayl\u0131 aramalar yapt\u0131. Yap\u0131lana aramalarda 50 gram metamfetamin, 13 ecstasy tablet, sat\u0131\u015fa haz\u0131r halde paketlenmi\u015f bonzai ve esrar, 1 ruhsats\u0131z tabanca, 4 ruhsats\u0131z t\u00fcfek ve 185 adet fi\u015fek ele ge\u00e7irildi. Bir evde \u015f\u00fcpheli \u015fahs\u0131n gitar\u0131n i\u00e7ine koyarak saklamaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 uyu\u015fturucu polisin dikkatinden ka\u00e7mad\u0131. Operasyonlarda 25 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131n\u0131rken \u015fah\u0131slar\u0131n i\u015flemleri devam ediyor.