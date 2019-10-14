Bursa’da kız sporculara tam destek

Kadınlar futbolunda dünyanın önde gelen kulüplerinden biri olan Paris SaintGermain Academy erkek futbolcularına verdiği önem kadar kız futbolculara da önem veriyor. Bu felsefe ile yola çıkan Paris SaintGermain Academy Bursa, kızları futbola teşvik için kız sporcularına yüzde 50 indirim uyguluyor.

418 yaş grubu arasında kız ve erkek öğrencilere Paris SaintGermain tarafından hazırlanan antrenman programlarıyla futbol eğitiminin yanı sıra, yabancı dil, beslenme doktoru, spor psikoloğu, spor pedagogu ve TFF hakem eğitimleri de veren Paris SaintGermain Academy Bursa, kız çocuklarını futbola teşvik etmek amacıyla kayıt olacak çocuklara yüzde 50 indirim uygulamaya başladı.

Paris SaintGermain Academy Bursa’nın Genel Koordinatörü Gökhan Erabay; “Bursa’da çok fazla yetenekli çocuk var. Biz burada dünya standartlarınca bir antrenman modeli uyguluyoruz. Antrenman planlarımız Paris’ten geliyor ve tüm dünyadaki Akademilerle aynı program uygulanıyor. Bize gelen sporculara Avrupa’ya gitme imkanı sunuyoruz. Sadece erkek odaklı değiliz kız futbolcularımıza da çok önem veriyoruz. Kız çocuklarımızın daha çok artmasını istiyor ve kız çocuğu futbol oynamaz ön yargısını kırmak istiyoruz. Bu sebepten kız sporcularımıza yüzde 50 indirim imkanı sunuyoruz. Sporu seven, futbol anlamında başarılı olmak isteyen tüm bireyleri ailemize davet ediyoruz” diye konuştu.

BURSA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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