Bursa’da piknik alanları doldu, taştı!

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Güneşli havanın yüzünü göstermesi yetti. Bursa’da hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaşmasının ardından hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar piknik alanlarına akın etti.

Yazdan kalma havanın tadını çıkarmak isteyen Bursalılar hafta sonu hava sıcaklıklarının 30 dereye yaklaşmasıyla piknik alanlarına ve parklara akın etti. Doğal güzelliği ile şehrin yanı başında bulanan Dağyenice göletine giden vatandaşlar keyifli gün yaşadı. Mangal pişirip piknik yapan aileler gönüllerince eğlendi.

BURSA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:34

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.