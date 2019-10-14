Yenişehir’de 2. Kitap Fuarı başladı Kitap fuarında Yenişehirli yazarlara büyük İlgi

Yenişehir Belediyesi ile Hayat Boyu Öğrenme Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği 2. Kitap Fuarı törenle açıldı.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir kültür Merkezi'nde açılan kitap fuarına Kaymakam Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın, Milli Eğitim Müdür Musa Ayaz, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Fuarda Yenişehirliler yeni çıkan kitapların yanı sıra yazarlarla da tanışma fırsatı buldu. 6 gün sürecek fuar boyunca kitap tanıtımlarının yanında yazarlarla söyleşiler de gerçekleştirilecek. Fuara Yenişehirli yazarlar da katıldı.

Fuara kitapları ile katılan Yenişehirli gazeteci Gürhan Adana, “Yenişehir Belediyesi ve Hayat Boyu Öğrenme Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlemiş olduğu 2 kitap fuarı Yenişehir’de başladı. Bu organizasyonla Yenişehirliler hem yazarlarla hem de yeni baskıya verilmiş kitaplarla tanışma fırsatı bulacaklar. Bu güzel fuarın oluşumda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bu yıl ikincisi yapılıyor. Şu anda elimde Yenişehir yazarlarının kitapları var. Bize festival ile ilgili geldiklerinde biz evet dedik, az önceki konuşmamda da söylediğim gibi Yenişehir’i Yenişehirli yazarlardan öğrendik. 50 yaşındayız, bilmediğimiz şeylerin olduğunu Nurettin Baydur amcamızın kitabından öğrendik. Bu organizasyonun hayırlı olmasını diliyorum, inşallah devamı gelecektir. İnşallah bizi yeni kitaplarıyla buluştururlar. Ayrıca barış harekâtında olan askerlerimizin de Allah yardımcıları olsun” diye konuştu.

BURSA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:34

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.