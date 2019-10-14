TBMM Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu başkanlarından Barış Pınarı Harekâtı mektubu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TBMM Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu başkanlarından Barış Pınarı Harekâtı mektubu

İHA

TBMM'nin Balkan ülkelerindeki Dostluk brubu Başkanları ve AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Zafer Işık ve Ahmet Kılıç, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya'daki mevkidaşları aracılığıyla ülkelerin başbakan ve bakanları ile parlamento üyelerini Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirdi.

TBMM Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu başkanlarından Barış Pınarı Harekâtı mektubu

TBMM'nin Balkan ülkelerindeki Dostluk brubu Başkanları ve AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Zafer Işık ve Ahmet Kılıç, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya'daki mevkidaşları aracılığıyla ülkelerin başbakan ve bakanları ile parlamento üyelerini Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirdi.
TBMM Dışişleri Komisyonu ile birlikte ortak yayınlanan mektupta net mesajlar veren milletvekilleri, "Türkiye, Suriye'nin kuzeyini terörden temizleyene ve Suriye halkını teröristlerin zulmünden kurtarana kadar harekâta devam etme kararlılığındadır" ifadesini kullandılar.
TBMM Türkiye ve Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Esgin, Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç, Bosna Hersek Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen ve Kosova Dostluk Grubu Başkanı Zafer Işık, Türkiye'nin, ulusal güvenliği için risk ve tehdit oluşturan birçok terör örgütüyle kararlılıkla mücadele etmekte olduğuna dikkat çekti.
Açıklamada, "Türkiye olarak, terör örgütlerine karşı mücadele etme kararlılığımız tamdır. Uluslararası alanda bu çerçevede ortaya konulan çabalara başından itibaren tam destek verdik. Ülkemiz, 2017 yılında başarıyla neticelendirilen Fırat Kalkanı Harekâtı ve 2018 yılında icra edilen Zeytin Dalı Harekâtı’yla 4.000 kilometreyi aşkın alanı DEAŞ ve PYD/YPG teröründen arındırmıştır. 360 binden fazla Suriyeli bu bölgelerdeki evlerine dönebilmiştir. Ancak sınırlarımıza yönelik Suriye kaynaklı terör tehdidi sona ermiş değildir. Bilhassa Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu PYD/YPG terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmâne eyleme maruz kaldık. Bu bölgedeki PYD/YPG tünelleri vasıtasıyla topraklarımıza patlayıcı ve mühimmat kaçırılmakta olup bu malzemeler PKK terör örgütüne transfer edilmektedir. PYD/YPG, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de terör saldırıları düzenlemektedir. Özellikle kuzeybatı Suriye’de, PYD/YPG'ye bağlı açık kaynaklara göre dahi, 220'den fazla PYD/YPG saldırısı kaydedilmiştir. Ayrıca PYD/YPG’nin elinde tuttuğu bazı DEAŞ’lı militanları Türkiye’ye geçmeleri ve buralarda terör eylemi yapmaları karşılığında serbest bıraktığına yönelik güvenli kanıtlar mevcuttur. PYD/YPG’nin, çocuk asker alımı, muhaliflere yönelik tedhiş, demografik yapının değiştirilmesi ve kontrolü altındaki alanlarda zorunlu askere alma gibi insan hakları ihlalleri yaptığına dair artan oranda kanıt bulunmaktadır. Yerel halkın PYD/YPG’nin mezalimine karşı şikâyetleri tepkileri sürekli artmaktadır. PYD/YPG tehdidine yönelik beklenti ve hassasiyetlerimiz, Fırat’ın doğusunda askeri ve sivil mevcudiyeti bulunan, başta ABD olmak üzere tüm ilgili Müttefik ülkeler nezdinde her düzeyde defaatle dikkate getirilmiştir. Meşru güvenlik kaygılarımızı ele almak ve DEAŞ’le mücadeleyi sürdürmek amacıyla güvenli bir bölge oluşturulması konusunda ABD’yle görüşmelerimiz sonuçsuz kalmıştır. Bütün temaslarımızda, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı gerektiğinde kullanmakta tereddüt etmeyeceğimizi vurguladık. Türkiye'nin, sınırlarının yanı başındaki teröristlerin varlığına tahammül etmesinin beklenmemesi gerektiğini yineledik. Ayrılıkçı gündemlere sahip terörist grupların varlığı da Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğini tehdit etmektedir. Bu arka plan ışığında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 9 Ekim tarihinde “Barış Pınarı Harekatı” başlatılmıştır. Harekatın amacı, ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve bu suretle Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmaktır. Harekât, uluslararası hukuk temelinde, BM Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadeleye ilişkin 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014), 2249 (2015) ve 2254 (2015) sayılı kararları uyarınca, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı temelinde yürütülmektedir. Daha önceki harekâtlarda olduğu gibi, bu harekatın planlama ve icrasında da sadece bahse konu terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereç hedef alınmakta olup, sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbir alınmaktadır. Müttefiklerimize ait üs ve gözlem noktaları hedef değildir. Askeri ayrıştırma kanalları açık ve işler haldedir. Harekatı, terör unsurları bu bölgeden temizlenene, sınır güvenliğimiz tesis edilene ve Suriye halkı PYD/YPG ile DEAŞ zulmünden kurtulana kadar devam ettirmek niyetindeyiz. Harekât ayrıca yerlerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine veya Suriye'de tercih ettikleri başka yerlere, uluslararası hukuka uygun olarak ve ilgili BM kurumlarının koordinasyonunda güvenli ve gönüllü olarak geri dönüşlerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabaları desteklemeyi hedeflemektedir. Türkiye’nin harekat alanının demografisini değiştirmek gibi bir maksadı yoktur. Tam tersine, bu terörle mücadele harekatı, etnik temizlik de dahil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PYD/YPG eylemleri sebebiyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacaktır. Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük çabaları, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır. Suriye'de DEAŞ'a karşı sahada göğüs göğse mücadele veren tek ülke olan Türkiye için, DEAŞ tutuklularının durumu büyük önem arz etmektedir. Tüm yabancı terörist savaşçıların menşe ülkelerince geri alınmasının sürdürülebilir tek çözüm olduğuna inanmaktayız. Bu kapsamda BM Genel Sekreteri, BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı ve NATO Genel Sekreteri harekatın başlangıcı hakkında ivedilikle mektupla bilgilendirilmiştir. Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğuna Nota’yla bildirimde bulunulmuştur" denildi.

BURSA

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:34
  • YATSI 19:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kediyi mangalda diri diri yaktılar Bunu yapan insan olamaz
YEREL HABERLER Kediyi mangalda diri diri yaktılar Bunu yapan insan ...
Tarlada ceset bulundu
YEREL HABERLER Tarlada ceset bulundu
Türkiye’nin en uzun soluklu kongresi başladı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en uzun soluklu kongresi başladı
Mukaddes topraklardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Mukaddes topraklardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Yenişehir’de 2. Kitap Fuarı başladı Kitap fuarında Yenişehirli yazarlara büyük İlgi
YEREL HABERLER Yenişehir’de 2. Kitap Fuarı başladı Kitap fuarında ...
Yunus timleri şüphelilerin korkulu rüyası oldu Yunuslar yıllarca kaçan 73 şüpheliyi 14 günde yakaladı
YEREL HABERLER Yunus timleri şüphelilerin korkulu rüyası ...
Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu (2)
YEREL HABERLER Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu (2)
Temizlik için tırmandılar Bursalı dağcılar Uludağ'da çevre temizliği yaptı
YEREL HABERLER Temizlik için tırmandılar Bursalı dağcılar Uludağ'da ...
Bursa’da piknik alanları doldu, taştı!
YEREL HABERLER Bursa’da piknik alanları doldu, taştı!
Bursaspor, son yılların en düşük değerli kadrosuyla mücadele ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor, son yılların en düşük değerli kadrosuyla ...
Bursalılar sağlıklı hayatı tercih etti Sigara bırakma polikliniklerine 5 bin 611 kişi başvurdu Sigara bağımlılığından kurtulanların sayısı her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER Bursalılar sağlıklı hayatı tercih etti Sigara bırakma ...
Servis minibüsü ile motosiklet çarpıştı 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Servis minibüsü ile motosiklet çarpıştı 1 ağır yaralı
Bursa’da kız sporculara tam destek
YEREL HABERLER Bursa’da kız sporculara tam destek
Kurumaya bıraktıkları Hint kenevirini jandarma ele geçirdi
YEREL HABERLER Kurumaya bıraktıkları Hint kenevirini jandarma ele ...
Çekici yüzün sırrı, Fransız yüz askısı ve çene dolgusu
YEREL HABERLER Çekici yüzün sırrı, Fransız yüz askısı ve çene ...
Akustik gitardan uyuşturucu çıktı Bursa polisi 3 aydır takip ettiği şahısların evlerine eş zamanlı uyuşturucu baskını yapıp 25 kişiyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER Akustik gitardan uyuşturucu çıktı Bursa polisi 3 ...
30 saniyede cilde bulaşan mikroorganizmalardan kurtulun
YEREL HABERLER 30 saniyede cilde bulaşan mikroorganizmalardan ...
Kurşunlu’da kaçak yapı operasyonu Gemlik Belediyesi kaçak yapılara izin vermiyor
YEREL HABERLER Kurşunlu’da kaçak yapı operasyonu Gemlik Belediyesi ...
Kadın Korosu Mehmetçik için marş yazdı, söyledi Nilüfer Kadın Korusu’ndan Mehmetçiklere anne şefkati
YEREL HABERLER Kadın Korosu Mehmetçik için marş yazdı, ...
Örnek okul elektrik parası vermiyor Bu okul kendi elektriğini kendi üretiyor
YEREL HABERLER Örnek okul elektrik parası vermiyor Bu okul kendi ...
Kaza sonrası el frenini çekmeyi unuttu, faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Kaza sonrası el frenini çekmeyi unuttu, faciadan ...
Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu
Rastgele kredi ve kredi kartı dağıtan banka şimdi yandı Yargıtay'dan 10 sene sonra gelen tazminat sevinci
YEREL HABERLER Rastgele kredi ve kredi kartı dağıtan banka şimdi ...
Bursa'da temizlik işçileri, yakılarak telef edilen kedi buldu
YEREL HABERLER Bursa'da temizlik işçileri, yakılarak telef edilen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X