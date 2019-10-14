Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles’te pazar yerinde vatandaşlar Barış Pınarı Harekâtı için dua etti.

Her hafta dualarla açılan Keles Pazarı’nda bu sefer Barış Pınarı için dua edildi. Keles Belediyesi'nin anons sistemiyle pazar duası yapıldı, fakat hemen akabinde Barış Pınarı Harekatı için duaya devam edilince duygu dolu anlar yaşandı. 7'den 77'ye herkesin aynı anda âmin dediği dua, ülkenin bölünmez bütünlüğünü ve vatan sevgisini bir kez daha göstermiş oldu. Yaşlılar, “Bizler buradayız, ama gönlümüz, aklımız fikrimiz hep orada. Sizler belki bilmezsiniz, , vatanımızı almak isteyen, bayrağımızı indirmek isteyen düşmanlarımız çok fazla. Bizler yokluk içinde, kıtlık içinde bu günlere geldik. Parasız, eski kıyafetlerle yaşayabilirsiniz, ama vatansız, bayraksız yaşayamazsınız” dediler.

Duygu dolu anların yaşandığı pazar yerinde bütün gün dualar eksik olmadı. Pazarcılar bağırmadan sessizce satış yaptı.

BURSA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:34

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.