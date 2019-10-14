Dualarla açılan Keles Pazarı’nda bu sefer Barış Pınarı için dua edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dualarla açılan Keles Pazarı’nda bu sefer Barış Pınarı için dua edildi

İHA

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'te pazar yerinde vatandaşlar Barış Pınarı Harekâtı için dua etti.

Dualarla açılan Keles Pazarı’nda bu sefer Barış Pınarı için dua edildi

Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles’te pazar yerinde vatandaşlar Barış Pınarı Harekâtı için dua etti.
Her hafta dualarla açılan Keles Pazarı’nda bu sefer Barış Pınarı için dua edildi. Keles Belediyesi'nin anons sistemiyle pazar duası yapıldı, fakat hemen akabinde Barış Pınarı Harekatı için duaya devam edilince duygu dolu anlar yaşandı. 7'den 77'ye herkesin aynı anda âmin dediği dua, ülkenin bölünmez bütünlüğünü ve vatan sevgisini bir kez daha göstermiş oldu. Yaşlılar, “Bizler buradayız, ama gönlümüz, aklımız fikrimiz hep orada. Sizler belki bilmezsiniz, , vatanımızı almak isteyen, bayrağımızı indirmek isteyen düşmanlarımız çok fazla. Bizler yokluk içinde, kıtlık içinde bu günlere geldik. Parasız, eski kıyafetlerle yaşayabilirsiniz, ama vatansız, bayraksız yaşayamazsınız” dediler.
Duygu dolu anların yaşandığı pazar yerinde bütün gün dualar eksik olmadı. Pazarcılar bağırmadan sessizce satış yaptı.

BURSA

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:34
  • YATSI 19:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

35 gündür kayıp alzheimer hastası, ölü bulundu
YEREL HABERLER 35 gündür kayıp alzheimer hastası, ölü bulundu
Tarlada bulunan cesedin kimliği belirlendi
YEREL HABERLER Tarlada bulunan cesedin kimliği belirlendi
Tiyatronun coşkusu Bursa’yı sardı
YEREL HABERLER Tiyatronun coşkusu Bursa’yı sardı
OSMEK kursiyerlerine meme kanseri konferansı
YEREL HABERLER OSMEK kursiyerlerine meme kanseri konferansı
Başkan Aydın'dan okul ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Aydın'dan okul ziyareti
TBMM Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu başkanlarından Barış Pınarı Harekâtı mektubu
YEREL HABERLER TBMM Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu başkanlarından ...
Kediyi mangalda diri diri yaktılar Bunu yapan insan olamaz
YEREL HABERLER Kediyi mangalda diri diri yaktılar Bunu yapan insan ...
Tarlada ceset bulundu
YEREL HABERLER Tarlada ceset bulundu
Türkiye’nin en uzun soluklu kongresi başladı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en uzun soluklu kongresi başladı
Mukaddes topraklardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Mukaddes topraklardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Yenişehir’de 2. Kitap Fuarı başladı Kitap fuarında Yenişehirli yazarlara büyük İlgi
YEREL HABERLER Yenişehir’de 2. Kitap Fuarı başladı Kitap fuarında ...
Yunus timleri şüphelilerin korkulu rüyası oldu Yunuslar yıllarca kaçan 73 şüpheliyi 14 günde yakaladı
YEREL HABERLER Yunus timleri şüphelilerin korkulu rüyası ...
Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu (2)
YEREL HABERLER Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu (2)
Temizlik için tırmandılar Bursalı dağcılar Uludağ'da çevre temizliği yaptı
YEREL HABERLER Temizlik için tırmandılar Bursalı dağcılar Uludağ'da ...
Bursa’da piknik alanları doldu, taştı!
YEREL HABERLER Bursa’da piknik alanları doldu, taştı!
Bursaspor, son yılların en düşük değerli kadrosuyla mücadele ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor, son yılların en düşük değerli kadrosuyla ...
Bursalılar sağlıklı hayatı tercih etti Sigara bırakma polikliniklerine 5 bin 611 kişi başvurdu Sigara bağımlılığından kurtulanların sayısı her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER Bursalılar sağlıklı hayatı tercih etti Sigara bırakma ...
Servis minibüsü ile motosiklet çarpıştı 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Servis minibüsü ile motosiklet çarpıştı 1 ağır yaralı
Bursa’da kız sporculara tam destek
YEREL HABERLER Bursa’da kız sporculara tam destek
Kurumaya bıraktıkları Hint kenevirini jandarma ele geçirdi
YEREL HABERLER Kurumaya bıraktıkları Hint kenevirini jandarma ele ...
Çekici yüzün sırrı, Fransız yüz askısı ve çene dolgusu
YEREL HABERLER Çekici yüzün sırrı, Fransız yüz askısı ve çene ...
Akustik gitardan uyuşturucu çıktı Bursa polisi 3 aydır takip ettiği şahısların evlerine eş zamanlı uyuşturucu baskını yapıp 25 kişiyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER Akustik gitardan uyuşturucu çıktı Bursa polisi 3 ...
30 saniyede cilde bulaşan mikroorganizmalardan kurtulun
YEREL HABERLER 30 saniyede cilde bulaşan mikroorganizmalardan ...
Kurşunlu’da kaçak yapı operasyonu Gemlik Belediyesi kaçak yapılara izin vermiyor
YEREL HABERLER Kurşunlu’da kaçak yapı operasyonu Gemlik Belediyesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X