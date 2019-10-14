Tarlada bulunan cesedin kimliği belirlendi

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde çürümüş halde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Kayıp ihbarlarını araştıran emniyet yetkilileri, cesedin 9 Eylül’de kaybolan Eşref Gül olduğunu tespit etti. Olay yerine çağrılan yakınları yaşlı adamı teşhis etti. Eşref Gül’ün Çırpan Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi. 1 ay önce evinden çıkarak bir daha haber alınamayan yaşlı adamın kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

BURSA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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