Avlanması yasak olan 27 yeşilbaşlı ördek kafeste bulundu

Bursa jandarma ekipleri, avlanması yasak olan 27 tane yeşilbaşlı ördeği kafeslerin içinde kilitli buldu. Hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İznik Gölü kıyısında 2 tane kafes fark etti. Kafeslerin içini kontrol eden ekipler, kafeslerin içinde avda kullanılması ve av bölgelerinde bulundurulması yasak yeşilbaşlı ördek olduğunu tespit etti. Kafelerde toplam 27 ördek olduğunu belirleyen ekipler kafeslerin sahiplerini bulmak için çalışma başlattı. Ekipler o sırada Bursa Hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber vererek hayvanların doğal ortamına bırakılması için bilgi verdi.

BURSA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:34

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.