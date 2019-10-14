Bursa'da 2 bin yıllık mozaik tablo ele geçirildi

BURSA'da jandarma ekipleri, 2 bin yıllık tarihi bulunan ve değeri 100 bin dolar olan mozaik bir tabloyu satmaya çalışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'dan Bursa'ya satmak için mozaik tablo geleceği istihbaratına ulaştı. Yapılan teknik takip sonucu, Bursa girişinde durdurulan araç içerisinde yapılan kontrollerde bagajda 1 adet mozaik tablo bulundu. Tablonun 2 bin yıllık olduğu ve maddi değerinin 100 bin dolar civarında olduğu belirlendi. Mozaik tablo, incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, araç içerisinde bulunan C.K. (32) ve M.U. (41) gözaltına alındı.

BURSA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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