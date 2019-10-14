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BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez’den ham gıda üretimi açıklaması: “Tarımdaki sıkıntılara acil çare ...

İHA

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez’den ham gıda üretimi açıklaması: “Tarımdaki sıkıntılara acil çare bulunmalı”

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, enflasyon ile etkin mücadele için Türkiye’nin ziraî üretimini arttırılması ve üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi. Yazılı bir açıklama yapan Coşkun Dönmez, yapılması gereken ilk işin, ülke içinde üretimi teşvik edecek yerli kaynakların artırılması, aracı zincirinin kısaltılması ve üreticinin pazara ulaşmasını sağlayacak kooperatiflerin desteklenip, ziraî girdilerde ve ürünlerde ithalatı kısıtlayacak tedbirlerin alınması olduğuna dikkat çekti.
Dövizin yükselmesi ve buna bağlı artan maliyetler sonrasında geçen yıl gıda fiyatlarında yaşanan aşırı artışın enflasyonu tetiklediğini söyleyen BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, alınan bazı tedbirler ve yaz aylarında tarla ürünlerinin pazara çıkması ile gıda fiyatlarının gerilediğini belirtti. Gıda fiyatlarını kontrol altına almak için kalıcı tedbirlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Coşkun Dönmez, “Yaz aylarında tarla ürünlerinin pazar çıkması ile bir nebze düşen gıda fiyatlarının yüzde 20’nin üzerine çıkan enflasyonu gerileterek tek hanelere indirdiğini Ekim ayı enflasyon fiyatlarının açıklanması ile gördük. Ancak enflasyon ile kalıcı mücadele için tarımsal üretimin teşvik edilmesi ve özellikle de aracı zincirini kısaltan kooperatiflerin desteklenmesi gerekiyor. Ayrıca ziraî girdilerde ve ürünlerde ithalatı kısıtlayacak tedbirlere de ihtiyaç var” dedi.
Hazır yemek & Catering sektörünün en önemli ham maddesini tarım ürünleri oluşturduğuna vurgu yapan Coşkun Dönmez, hazır yemek & catering üreticilerinin fiyat artışlarından sorumlu tutulduğunu söyledi. Coşkun Dönmez, “Oysa gıda fiyatlarının yükselmesine tarımdaki yapısal sorunların neden oluyor” dedi.
Çiftçiden tarla ürünlerini satın alıp piyasaya süren aracıların da artışa neden olduğuna vurgu yapan Coşkun Dönmez, “Bu artıştan son tüketicilerin yanı sıra, çiftçiler ve temsil ettiğimiz hazır yemek & catering sektörü de çok olumsuz etkileniyor. Nitekim Merkez Bankası’nın geçen yıl yayınladığı enflasyon raporunda gıda enflasyonunun tarımdaki yapısal sorunlardan kaynaklandığı açıkça görüldü” dedi.
Coşkun Dönmez, BUYSAD olarak çiftçilerden ürünlerini doğrudan satın alıp aracıların yol açtığı artışa engel olmak için harekete geçtiklerini de söyledi. Bu çalışmaları yürütürken çiftçilerle birebir anlaşmanın yol açtığı bir dizi sorun olduğunu vurgulayan BUYSAD Başkanı Dönmez, bu meselenin çözümü için kooperatifçiliğin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Çiftçilerin bir araya gelerek Tarımsal Üretim Kooperatifleri kurması ile daha kârlı üretim yapacaklarını ifade eden Coşkun Dönmez, “Karşımızda kurumsal bir yapı olduğunda daha kolay hareket ediyoruz. Bu yüzden üretici kooperatiflerinin teşvik edilmesini önemsiyoruz. Anlaşmalı ekim yaptığımız kooperatifler var. Bu yöndeki çalışmalara hazır yemek &catering firmaları olarak gereken önemi veriyoruz. Çiftçi kuruluşlarının da bu konuya önem vermesini istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın acil düzenlemeler yaparak kooperatifleşmeyi teşvik etmesi gerekiyor” dedi.
Gıda kaynaklı enflasyonun düşmesi için çiftçilerin yüksek girdilerinin düşürülmesi özellikle sulu tarımın teşvik edilmesi de isteyen Coşkun Dönmez, bu konuda acil düzenlemelere ihtiyaç olduğunu da vurguladı. Başkan Dönmez şunları da söyledi:
“Tarımda mazot, ziraî mücadele ilâçları ve gübre en önemli girdileri oluşturuyor. Tarımda kullanılan mazota ÖTV teşviki getirilmesi bir çözüm olabilir. Ayrıca zirai mücadele ilaçları ve gübrede ithalatı önleyecek tedbirlere ihtiyaç var. İthalat önlenir hiç olmazsa azaltılırsa zirai mücadele ilaçları ve gübrede döviz kuru kaynaklı artışlar önlenmiş olur.”

BURSA

14 Ekim 2019 Pazartesi

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