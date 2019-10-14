BURSA n\u0131n \u0130neg\u00f6l il\u00e7esinde,\u00a02 \u00e7ocuk annesi\u00a0Hatice U. (48), 3 \u00fcnc\u00fc kattaki evinin penceresinden atlad\u0131. Beton zemine d\u00fc\u015fen\u00a0Hatice U., a\u011f\u0131r yaraland\u0131.Olay, \u00f6\u011fleden sonra,\u00a0\u0130neg\u00f6l e ba\u011fl\u0131 Turgutalp Mahallesi nde meydana geldi. Emek Sokak taki 3 katl\u0131 apartman\u0131n en \u00fcst kat\u0131nda oturan, evli ve 2 \u00e7ocuk annesi\u00a0Hatice U., odas\u0131n\u0131n penceresinden kendisini bo\u015flu\u011fa b\u0131rakt\u0131.\u00a0Hatice U. nun\u00a03 \u00fcnc\u00fc kattan atlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6renler, sa\u011fl\u0131k ve polis ekiplerine haber verdi. \u0130hbarla olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri, beton zemine \u00e7ak\u0131lan\u00a0Hatice U. nun a\u011f\u0131r yaraland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirleyip, ambulansla \u0130neg\u00f6l Devlet Hastanesi ne kald\u0131rd\u0131. Acil serviste tedaviye al\u0131nan\u00a0Hatice U. nun sa\u011fl\u0131k durumunun kritik oldu\u011fu belirtildi. Polis, olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.\u00a0\u00d6te yandan\u00a0e\u015finin bir s\u00fcre \u00f6nce evi terk etti\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen Hatice U. nun bunal\u0131mda oldu\u011fu belirtildi.