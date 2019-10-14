2 çocuk annesi üçüncü kattan atladı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bunalıma giren 2 çocuk annesi, 3. kattan atlayarak hayatını son vermek istedi. Ağır yaralanan kadın hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor

Olay Turgutalp Mahallesi Emek Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir binada ikamet eden ve psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen H.U. (48), 3. kattan atlayarak hayatına son vermek istedi. Pencereden atlayarak ağır yaralanan kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaşlı kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

BURSA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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