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Gripten korunmanın en etkili yolu aşı

İHA

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, gripten korunmanın en etkili yolunun aşı yaptırmak olduğunu söyledi.

Gripten korunmanın en etkili yolu aşı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, gripten korunmanın en etkili yolunun aşı yaptırmak olduğunu söyledi.
Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, mevsim geçişinin yaşandığı bu günlerde, herkesin ortak sonunun grip olduğunu ifade ederek, "Grip, influenza virüsü ile gelişen, bulaşıcı bir enfeksiyondur. Grip virüsü vücudumuza solunum yolu ile girer, yaklaşık 13 gün içinde de yaşamımızı zorlaştıran semptomları ortaya çıkarır. Enfeksiyon yaklaşık 710 gün devam eder. Aslında basit, geçici bir hastalık olarak görülmekle beraber son dönemlerde özellikle vücut direnci düşük olan bireylerde ölümlere sebep olabilmektedir. Grip virüsünü taşıyan kişilerle aynı ortamda bulunan ve havayı soluyan kişiler risk altındadır. Hasta olan kişinin soluması, konuşması, öksürmesi veya hapşırması ile havaya karışan virüsler, sağlıklı kişiler tarafından solunum yoluyla alınır” dedi.
Grip ile soğuk algınlığının çoğu zaman birbirine karıştırılmakta olduğunu belirten Burgazlıoğlu, “Soğuk algınlığı genellikle; burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, boğazda yanma, ağrı ile seyreder. Halsizlik ve ateş yüksekliği pek görülmez. Sinüzit, farenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları ile devam edebilir. Gribin belirgin bir tedavisi yoktur. Olabildiğince dinlenmek, bol bol su içmek, vücut direncimizi arttıracak gıdaları tüketmek gerekir. Semptomları gidermek için bazı ilaçlar kullanılsa da bunlar tedavi edici değildir. Antibiyotiklerin virüse etkisi yoktur. Kullanıldığında fayda görmeyiz. Daha ağır vakalarda ve gribe bağlı ağır komplikasyonlar gelişirse doktor tarafından virüslere etkili ilaçlar da kullanılabilir. Gripten korunmanın en etkili yolu aşılanmaktır” şeklinde konuştu.

BURSA

15 Ekim 2019 Salı

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