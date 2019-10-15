Sosyal medyadan terör propagandasına 10 gözaltı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA'da, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/YPG propagandası yapıp Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 10 şüphelinin kimlikleri ile adreslerini tespit etti. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve İnegöl ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki sorguya alındı.



BURSA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:33

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.