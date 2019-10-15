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Bursa’da ‘Dede Korkut’ buluşması

İHA

Bursa’da ‘Dede Korkut’ buluşması

Dede Korkut Destanı’nın üçüncü nüshasını ortaya çıkartan ve Türk kültür dünyasına kazandıran İranlı Kütüphaneci Veli Muhammet Hoca, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği programda Bursalılarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı etkinlikte, Dede Korkut Destanı’nda yer alan kahramanlıkların minyatür çizimleri ile hikayelere ait yayınlanmış kitaplar da izleyicilerin beğenisine sunuldu.
Bursalılar, Türk kültürü açısından tarihi bir gün yaşadı. Oğuz boylarının kahramanlıklarından bahseden Dede Korkut Destanı’nın üçüncü nüshasını bulan İranlı Kütüphaneci Veli Muhammet Hoca, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte Bursalıların misafiri oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın konuşma yaptığı, Veli Muhammet Hoca ile Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Atabey Kılıç’ın da Dede Korkut Destanı’na ve yeni nüshaya yönelik sunumlar yaptığı ‘Veli Muhammet Hoca’ya Saygı ve Teşekkür Beratı Takdimi Programı’, Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinlikte, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) arşivinde yer alan ‘Dede Korkut Minyatürleri Sergisi’ ile Dede Korkut Destanı üzerine yazılmış kitaplar da katılımcıların izlenimine sunuldu.

“Dede Korkut, Türk dünyasının ortak hafızası ve eşsiz hazine”
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dede Korkut Destanı’nın Türk dünyasının ortak hafızası ve eşsiz hazinesi olduğunu söyledi. Dede Korkut Destanı’nın Vatikan ve Dresden’de ortaya çıkan iki nüshasının ardından üçüncü nüshasının İran’ın Türkmen Sahra Bölgesi’nde bulunduğu haberini aldıklarını ifade eden Aktaş, “Veli Muhammet Hoca tarafından sahafta bulunan üçüncü nüsha, herkesi heyecanlandırdı” dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak bu önemli ve sevindirici gelişmeye kayıtsız kalmadıklarını, Dede Kokut Destanı’nın herkesin ortak mirası olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Bu vesileyle yeni bulunan 13. Hikaye’nin yani Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderha’yı öldürdüğü masalın minyatür çizimini hazırlattık. Sonra da bu minyatürü poster olarak bastırarak, Türk dünyasının her tarafına, Tarih Dergisi’nin Ekim sayısı aracılığıyla ulaştırmaya gayret ettik” diye konuştu. Veli Muhammet Hoca’ya teşekkür etmek ve Dede Korkut’u yad etmek için geceyi düzenlediklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Veli Muhammet Hoca’ya Türk kültürüne emsalsiz bir eser kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Türk dünyasının aksakallı bilgesi Dede Korkut’un öğütleri, hepimiz için rehber olsun. Dedem Korkut, her daim boy boylayıp soy soylasın” şeklinde konuştu.
Veli Muhammet Hoca ise, Dede Korkut Destanı’nın üçüncü nüshasının nasıl bulunduğuna ilişkin dinleyicilere bilgiler verdi. Nüshayı bir sahaftan 2 dolara satın aldığını ve eserin orjinalliğiniTürkiye’de tespit ettirdiğini belirten Hoca, başta Başkan Aktaş olmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ‘eserin sahiplenilmesi ve yayınlaştırılması yönünde’ gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür etti.
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Atabey Kılıç da, bu yılın Dede Korkut yılı olduğunu ifade ederek, üçüncü nüshanın aynı zamanda ortaya çıkmasının ayrıca bir güzellik olduğunu söyledi. Dede Korkut Destanı masallarının temel noktasında kadın ve ailenin olduğunu belirten Kılıç, üçüncü nüshada ise 7 gün 7 gece süren Kars Kalesi muhasarasının konu edinildiğini ifade etti.
Programın ardından Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş, Veli Muhammet Hoca’ya teşekkür beratını verdi.

BURSA

15 Ekim 2019 Salı

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