Yenişehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı törenle açıldı

Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Fuarı açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2. Kitap Fuarına İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, Hayat Boyu Öğrenme Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yazar Nesibe Özcan Özbiçer ve Etkinlik Bölüm Başkanı Osman Kalfa, ilçe protokolü, yazarlar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı. Programda bir konuşma yapan Aydın, "Çocuklarımızın kitap ile arkadaş olmalarında öğretmenleri kadar ailelerinin de büyük bir sorumluğu olduğunu burada bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Çocuklarınıza kitabı sevdirin. Siz kitabı sevin, siz okuyun ki çocuklar ailelerini örnek alsınlar.

Bizler okuyan, araştıran ve üreten bir nesil yetiştireceğiz. Attığımız her adım, koyduğumuz her taş, diktiğimiz her ağaç bu emele hizmet etmektedir. 2. Kitap Fuarımızda Osmanlı’nın ilk başkenti ilçemizin yetiştirdiği yazarlarımızın da yer aldığı, birbirinden değerli yazarlarımız bugün burada kitaplarını sergileyecekler. Dileğimiz bu fuarımızın artan bir şekilde genişlemesi ve ülkemizin kitap okuma oranına katkı sağlamaktır. Bir kez daha sizleri hürmetle selamlıyor kitap fuarımızın ilçemize ve ülkemize hayırlar getirmesini gönülden temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından 2. Kitap Fuarı açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri stantları ziyaret ederek kitap satın aldı. Daha sonra Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezinin bahçesinde bulunan kitap ağacından Seyitoğlu, Aydın ve Ayaz öğrencilere kitap hediye etti.

1419 Ekim 2019 tarihleri arasında 6 gün boyunca açık kalacak fuarda, İlker Bozkurt, Mustafa Tilci, Murat Atlı, Nesibe Özcan Özbiçer, Şafak Pala, Toğan Kuter Eren, Sibel Yılmaz Yaşar, Melek Aslan Özkan, Ünata Akkoyunlu, Temirağa Demir, Ayşe Karadeniz, Fahriye Güney, Ferit Bilge Gültekin ile Yenişehirli yazarlarımız Nurettin Baydur, Gürhan Adana ve Necip Kahraman'ın kitapları yer alacak. Yenişehir Belediyesi 2. Kitap Fuarında bulunan kitap bağışı standına kitap bağışında bulunulmasını isteyen yetkililer, toplanan bu kitap bağışlarının ilçemizdeki okulların kütüphanalerine verileceğini belirtti.

