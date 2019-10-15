Başkan Dündar, Turgay Erdem’i ağırladı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ağırladı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette iki başkan da birbirlerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve başkan yardımcıları ile makamında bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dündar, Turgay Erdem’e yeni görevinde başarılar diledi. Merkez ilçe belediyeleri olan Osmangazi ve Nilüfer’in ortak paydalarının Bursa’ya hizmet etmek olduğunu ifade eden Dündar, “Seçimin ardından yaklaşık 6 ay geçti. İnşallah yeni dönem hepimize hayırlı olur. Merkez ilçe belediyeleri olarak yaptığımız çalışmalar ilçelerimizin yanı sıra şehrimize de hitap ediyor. Hizmet üretirken sadece ilçemizi değil, tüm şehri hedef alarak hizmet üretiyoruz. Osmangazi’de işyeri olan vatandaşlarımızın Nilüfer’de yaşadıklarını ve bunun tam tersi olarak Osmangazi’de yaşayan vatandaşlarımızın da Nilüfer’de iş yeri olduğunu görüyoruz. Bir bütün olarak Bursa’da yaşamımızı sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın talepleri neyse onlara öncelik vereceğiz. Şehre hitap eden büyük projeleri de tek tek hayata geçireceğiz. Allah yardımcımız olsun” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, misafirperverliğinden dolayı Dündar’a teşekkür ederek, “Merkez ilçeler olarak birbirimiz ile sürekli diyalog ve etkileşim halindeyiz. İşbirliğimizin bu şekilde devam etmesi en büyük arzumuz. Hizmetlerimizi Nilüferliler veya Osmangazililer için değil tüm Bursalılar için üretiyoruz. Sorumluluğumuz çok ve işimizin zor olduğu da bir gerçek. Vatandaşlarımız için birbirinden güzel hizmetler üretmek en büyük arzumuz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Turgay Erdem’e Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinin maketlerinin yer aldığı bölümü gezdirdi. Projeler hakkında Dündar’dan bilgiler alan Erdem, özellikle Osmangazi Meydanı projesinin Bursa’ya büyük değer katacağını dile getirdi. Ziyaretin sonunda her iki başkan, günün anısına birbirlerine çeşitli hediyeler verdi.

BURSA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:43

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