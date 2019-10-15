Jandarmadan propaganda operasyonu: 6 gözaltı

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Bursa jandarma ekipleri sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yaptı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nı provoke etmek aracıyla sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK bölücü terör örgütünü övücü, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici propaganda yapan şahısları tespit etti. Jandarma ekipleri şahısların Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve İnegöl ilçelerindeki evlerini belirleyerek bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.Ş.Ç., S.B., Ö.K, H.Ş., S.Y., E.Ç. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar ilk işlemleri için jandarmaya götürüldü.

BURSA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:43

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