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Sis kazasında ölü sayısı 2’ye çıktı

İHA

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yoğun sis yüzünden meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Ağır yaralanan minibüs sürücüsü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sis kazasında ölü sayısı 2’ye çıktı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yoğun sis yüzünden meydana gelen kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi. Ağır yaralanan minibüs sürücüsü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza, Orhaneli ilçesine 3 kilometre kala Göynükbelen Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Firoz Mahallesi'nden ilçe merkezindeki pazara ceviz satmaya giden Yaşar Bağcı (65) idaresindeki 10 ACM 54 plakalı minibüs, Orhaneli istikametinden Bursa istikametine hafriyat taşıyan Ahmet Balı idaresindeki 16 N 9362 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar indiği yoğun sisin neden olduğu iddia edilen kazada, hurdaya dönen minibüs içerisinde sıkışan pazarcı Ahmet Bake (64) hayatını kaybederken sürücü Yaşar Bağcı ve camdan fırlayan Hayriye Altın (64) ağır yaralı halde Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yaşar Bağcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BURSA

15 Ekim 2019 Salı

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