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Şehit ve gazi yakınlarından Başkan Aydın’a teşekkür "Belediye başkanlığını bırakır askere giderim"

İHA

Bursa Yenişehir Gaziler Derneği Başkanı Hikmet Öztürk ve şehit yakınları Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.

Şehit ve gazi yakınlarından Başkan Aydın’a teşekkür "Belediye başkanlığını bırakır askere giderim"

Bursa Yenişehir Gaziler Derneği Başkanı Hikmet Öztürk ve şehit yakınları Belediye Başkanı Davut Aydın’ı makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.
Yenişehir ilçesinde yaşayan şehit yakınları kendileriyle her zaman ilgilenen Belediye Başkanı Davut Aydın’a teşekkür etti. Ziyarette konuşan Şehit Annesi Zehra Yaşar, “Bize bu fırsatı verdikleri için çok memnun olduk. Görmediğimiz yerleri onlar sayesinde görüyoruz, belediyenin ilgi ve alakası çok güzeldi” dedi.
Yenişehirli Şehit Yüzbaşı Yunus Bal’ın babası İsa Bal, “Çok mutlu olduk. Sayın başkanımıza çok teşekkür ederiz. Allah ondan razı olsun” diye konuştu.
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Sadece bugün değil, geçmişten beridir yanlarındayız. Hiçbir şeyi göz önüne almadan, eşini, çoluk çocuğunu, kundaktaki bebeğini bırakıp sınıra göreve giden şehit ve gazilere bizler sahip çıkmazsak kim sahip çıkacak. Bana teşekküre gelmişler ama ben yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Gaziler derneği başkanımız da söyledi benim yaptığım şeyleri, ben de utanıyorum hatalarım varsa onları söyleyin diyorum ama dün nasıl yanlarındaysak, bugün de yanlarındayım, yarında yanlarında olacağım” diye konuştu.

BURSA

15 Ekim 2019 Salı

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