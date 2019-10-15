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UPB, yeni patent vekilleri yetiştirecek

İHA

Uluslararası Patent Birliği (UPB), 2019 Patent Vekilliği Sınavı için 'Hazırlık Eğitimi Programı' düzenliyor.

UPB, yeni patent vekilleri yetiştirecek

Uluslararası Patent Birliği (UPB), 2019 Patent Vekilliği Sınavı için ‘Hazırlık Eğitimi Programı’ düzenliyor.
UPB, Türk Patent Ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 16 Kasım tarihinde Ankara’da yapılacak olan ‘Patent Vekilliği Sınavı’ için detaylı bir hazırlık eğitimi programı gerçekleştirecek. UPB’nin merkez ofisinin de bulunduğu Bursa’da BTSO Butgem ev sahipliliğinde 31 Ekim 3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek programda eğitimler; UPB Yönetim Kurulu Başkanı, Patent & Marka Vekili ve Avrupa Patent Vekili Erdem Kaya, Patent ve Marka Vekili Av. Dincer Tomruk ile Patent & Marka Vekili Av. Erdem Turan tarafından verilecek.
Program hakkında bilgilendirme yapan UPB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya; eğitimin ilk gününde katılımcılara Fikri Haklarla ilgili kısa bir temel bilgilendirme yapılacağını söyledi. Ardından ‘Tasarımlar ve Entegre Devre Topoğrafları’ konusunu ele alacaklarını belirten Erdem Kaya; “Tüm konular detaylı olarak anlatılacak. İkinci gün ‘PatentFaydalı Model’ kavramı tüm boyutları ile ele alınacak, üçüncü günü ise ‘Hukuk ve Mevzuattaki Ortak Konular’ anlatılacak. Programın son gününde ise ‘Geçmiş Yıllara Ait Soru Çözümleri” gerçekleştirilecek ve katılımcılardan gelen sorular cevaplandırılacak” şeklinde konuştu.
Tüm anlatımların gerekli yerlerde uygulamadan örneklerle ve ilgili mevzuatlara atıflarla destekleneceği vurgulayan UPB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya, etkinlikte yapılacak tüm sunumların da katılımcılarla eğitim öncesi paylaşılacağını ve programın sonunda tüm katılımcılara sertifika takdim edeceklerinin bilgisini verdi. Kaya, program detaylarını öğrenmek ve başvuru yapmak isteyenlerin http://upb.org.tr/duyuru.html adresini ziyaret edebileceklerini sözlerine ekledi

BURSA

15 Ekim 2019 Salı

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