Osmangazi Kent Konseyi’nde Erol Bodur Dönemi Dündar: “Amacımız Osmangazi’ye, Bursa’ya hizmet”

Osmangazi Kent Konseyi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda başkanlığa turizmci Erol Bodur seçildi.

Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Osmangazi Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu’na, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve Kent Konseyi üyeleri katıldı. Önceki dönem Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Ömer Eşer, kendi döneminde yapılan çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Eşer, yaptıkları çalışmalarda kendilerine verdiği destekten dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Daha sonra söz alan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da, Kent Konseyi’nin toplumun her kesimine hitap ederek, şehrin gelişimine katkı sağladığına dikkat çekti.

"Çalışmalar yurtdışından ses getiriyor"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da yaptığı konuşmada Ömer Eşer ve yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, yeni seçilen yönetime de görevlerinde başarılar diledi. Yerel yönetimlerin, vatandaşla her zaman iç içe olduğunu ifade eden Dündar, “Belediyeler, vatandaşlarımızın derdini, sıkıntısını kamu adına ilk olarak dinleyen kurumlardır. Vatandaş en rahat şekilde belediyeye ulaşır. Belediye olarak her alanda birçok hizmetimiz var. Tüm dertlerle dertleniyor, sevinç ve üzüntüleri paylaşıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın vergilerini israf etmeden en etkin ve en verimli şekilde kullanarak, gücümüzün üstünde işler yapıyoruz. Bunu tüm Bursa ve Türkiye hissediyor. Yaptığımız işler yurt dışından ses getiriyor” dedi.

“Ben değil biz düşüncesiyle hareket ediyoruz"

Kent Konseyi’nde sivil toplum örgütleri vasıtasıyla toplumun her kesiminin temsil edildiğinin altını çizen Dündar, “Kamu kuruluşlarından, özel sektöre kadar her kesimden insan burada düşüncelerini paylaşabiliyor. Buradaki yöneticiler toplumda belli bir tabanın temsilcileri olarak çalışıyor. Burada bir kişinin konuşması binlerce kişinin ortak fikri oluyor. İşte bu, yönetime katılmanın en güzel yoludur. ‘Ben yaptım’ değil, ‘biz yaptık’ düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bunu Osmangazi başardı, başarmaya da devam ediyor. Kent Konseyi’nin yapacağı çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz. Ömer Eşer başkanımıza başarılı çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde görev yapacak arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Bundan sonra da inşallah hep beraber Osmangazi ve Bursa’ya hizmet edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçim sonucunda Osmangazi Kent Konseyi Başkanlığı’na Erol Bodur seçildi. Bodur, yaptığı konuşmada Osmangazi’nin Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’nin 56 ilinden daha büyük olan Osmangazi; tarihi ve kültürel zenginlikleri, müzeleri, dağı ve kaplıcalarıyla bir turizm kenti, eşsiz tabiatı ve verimli ovasıyla bir tarım kenti ve aynı zamanda endüstriyel tesisleri ve sanayisiyle de bir sanayi ve ticaret kentidir. Kent Konseyi olarak, Osmangazi Belediyemiz öncülüğünde daha çok yeşil alan, daha çok spor alanı, daha çok insan odaklı ve engelli dostu projeler, daha çok gençliğe hizmet, daha fazla kültür ve turizm için milletimizin hizmetinde olacağız” dedi.

Erol Bodur, önceki dönemde görev yapan Ömer Eşer ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na ve kendilerini göreve getiren genel kurul üyelerine teşekkür etti.

Erol Bodur Kimdir?

1992 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni, 1994’te İslam Tarihi, Medeniyeti ve Sanatları Anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Eğitim, çevre, kültür, sanat ve turizm merkezli sivil toplum örgütlerinde görevler aldı. MÜSİAD Bursa Şubesi ve TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu’nda yönetim kurulu üyelikleri halen devam etmektedir. Dünyanın ve ülkemizin birçok şehrine gerçekleştirdiği seyahatlerle ilgili makaleleri ve sunumları ilgiyle takip edilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı profesyonel turist rehberi lisansı sahibi Bodur, evli ve dört çocuk babasıdır.

BURSA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:33

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.