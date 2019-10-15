Osmangazi Kent Konseyi’nde Erol Bodur Dönemi Dündar: “Amacımız Osmangazi’ye, Bursa’ya hizmet”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Osmangazi Kent Konseyi’nde Erol Bodur Dönemi Dündar: “Amacımız Osmangazi’ye, Bursa’ya hizmet”

İHA

Osmangazi Kent Konseyi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa turizmci Erol Bodur seçildi.

Osmangazi Kent Konseyi’nde Erol Bodur Dönemi Dündar: “Amacımız Osmangazi’ye, Bursa’ya hizmet”

Osmangazi Kent Konseyi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda başkanlığa turizmci Erol Bodur seçildi.
Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Osmangazi Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu’na, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve Kent Konseyi üyeleri katıldı. Önceki dönem Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Ömer Eşer, kendi döneminde yapılan çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Eşer, yaptıkları çalışmalarda kendilerine verdiği destekten dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Daha sonra söz alan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da, Kent Konseyi’nin toplumun her kesimine hitap ederek, şehrin gelişimine katkı sağladığına dikkat çekti.
"Çalışmalar yurtdışından ses getiriyor"
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da yaptığı konuşmada Ömer Eşer ve yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, yeni seçilen yönetime de görevlerinde başarılar diledi. Yerel yönetimlerin, vatandaşla her zaman iç içe olduğunu ifade eden Dündar, “Belediyeler, vatandaşlarımızın derdini, sıkıntısını kamu adına ilk olarak dinleyen kurumlardır. Vatandaş en rahat şekilde belediyeye ulaşır. Belediye olarak her alanda birçok hizmetimiz var. Tüm dertlerle dertleniyor, sevinç ve üzüntüleri paylaşıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın vergilerini israf etmeden en etkin ve en verimli şekilde kullanarak, gücümüzün üstünde işler yapıyoruz. Bunu tüm Bursa ve Türkiye hissediyor. Yaptığımız işler yurt dışından ses getiriyor” dedi.
“Ben değil biz düşüncesiyle hareket ediyoruz"
Kent Konseyi’nde sivil toplum örgütleri vasıtasıyla toplumun her kesiminin temsil edildiğinin altını çizen Dündar, “Kamu kuruluşlarından, özel sektöre kadar her kesimden insan burada düşüncelerini paylaşabiliyor. Buradaki yöneticiler toplumda belli bir tabanın temsilcileri olarak çalışıyor. Burada bir kişinin konuşması binlerce kişinin ortak fikri oluyor. İşte bu, yönetime katılmanın en güzel yoludur. ‘Ben yaptım’ değil, ‘biz yaptık’ düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bunu Osmangazi başardı, başarmaya da devam ediyor. Kent Konseyi’nin yapacağı çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz. Ömer Eşer başkanımıza başarılı çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde görev yapacak arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Bundan sonra da inşallah hep beraber Osmangazi ve Bursa’ya hizmet edeceğiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçim sonucunda Osmangazi Kent Konseyi Başkanlığı’na Erol Bodur seçildi. Bodur, yaptığı konuşmada Osmangazi’nin Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’nin 56 ilinden daha büyük olan Osmangazi; tarihi ve kültürel zenginlikleri, müzeleri, dağı ve kaplıcalarıyla bir turizm kenti, eşsiz tabiatı ve verimli ovasıyla bir tarım kenti ve aynı zamanda endüstriyel tesisleri ve sanayisiyle de bir sanayi ve ticaret kentidir. Kent Konseyi olarak, Osmangazi Belediyemiz öncülüğünde daha çok yeşil alan, daha çok spor alanı, daha çok insan odaklı ve engelli dostu projeler, daha çok gençliğe hizmet, daha fazla kültür ve turizm için milletimizin hizmetinde olacağız” dedi.
Erol Bodur, önceki dönemde görev yapan Ömer Eşer ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na ve kendilerini göreve getiren genel kurul üyelerine teşekkür etti.
Erol Bodur Kimdir?
1992 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni, 1994’te İslam Tarihi, Medeniyeti ve Sanatları Anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Eğitim, çevre, kültür, sanat ve turizm merkezli sivil toplum örgütlerinde görevler aldı. MÜSİAD Bursa Şubesi ve TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu’nda yönetim kurulu üyelikleri halen devam etmektedir. Dünyanın ve ülkemizin birçok şehrine gerçekleştirdiği seyahatlerle ilgili makaleleri ve sunumları ilgiyle takip edilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı profesyonel turist rehberi lisansı sahibi Bodur, evli ve dört çocuk babasıdır.

BURSA

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 16:01
  • AKŞAM 18:33
  • YATSI 19:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa iş dünyası kahraman Mehmetçik için tek ses tek yürek oldu BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: "Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir"
YEREL HABERLER Bursa iş dünyası kahraman Mehmetçik için tek ses tek ...
Yenişehir'de ölen kuzu sayısı 180'i geçti
YEREL HABERLER Yenişehir'de ölen kuzu sayısı 180'i geçti
İletişimin inceliklerini OSMEK’te öğreniyorlar OSMEK’ten diksiyon kursu
YEREL HABERLER İletişimin inceliklerini OSMEK’te ...
Bursa'da yoğun sis kazası: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Bursa'da yoğun sis kazası: 2 ölü, 1 yaralı (2) - ...
Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi açılıyor
YEREL HABERLER Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi açılıyor
Ortak hedef Bursa’ya hizmet
YEREL HABERLER Ortak hedef Bursa’ya hizmet
UPB, yeni patent vekilleri yetiştirecek
YEREL HABERLER UPB, yeni patent vekilleri yetiştirecek
Bursaspor sakatlıklardan yana dertli (2)
YEREL HABERLER Bursaspor sakatlıklardan yana dertli (2)
Orkestrada ders başı
YEREL HABERLER Orkestrada ders başı
Şehit ve gazi yakınlarından Başkan Aydın’a teşekkür "Belediye başkanlığını bırakır askere giderim"
YEREL HABERLER Şehit ve gazi yakınlarından Başkan Aydın’a ...
Başkan Aydın'dan çiftçi kadınlara sürpriz ziyaret Başkanı tarlada gören çiftçi kadınlar şaşırdı
YEREL HABERLER Başkan Aydın'dan çiftçi kadınlara sürpriz ...
Bursa'da yoğun sis kazası: 2 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Bursa'da yoğun sis kazası: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Sis kazasında ölü sayısı 2’ye çıktı
YEREL HABERLER Sis kazasında ölü sayısı 2’ye çıktı
Jandarmadan propaganda operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan propaganda operasyonu: 6 gözaltı
Başkan Dündar, Turgay Erdem’i ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Dündar, Turgay Erdem’i ağırladı
Bursaspor sakatlıklardan yana dertli
YEREL HABERLER Bursaspor sakatlıklardan yana dertli
Engelli vatandaştan insanlık dersi
YEREL HABERLER Engelli vatandaştan insanlık dersi
Kuzey planlarında çözüme doğru
YEREL HABERLER Kuzey planlarında çözüme doğru
Yenişehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı törenle açıldı
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı törenle açıldı
Bursa'da 25 uyuşturucu şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Bursa'da 25 uyuşturucu şüphelisi adliyede
Bursa'da yoğun sis kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da yoğun sis kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Uzaklaştırma kararlarına rağmen aldığı ölüm tehditleri bitmiyor
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararlarına rağmen aldığı ölüm ...
Bursa’da ‘Dede Korkut’ buluşması
YEREL HABERLER Bursa’da ‘Dede Korkut’ buluşması
Meme kanseri farkındalığı için 3 milyon müşteriye pembe fatura gönderdiler
YEREL HABERLER Meme kanseri farkındalığı için 3 milyon müşteriye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X