Bursa iş dünyası kahraman Mehmetçik için tek ses tek yürek oldu BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: "Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Bursa’da faaliyet gösteren 80’i aşkın iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat’ın doğusunda başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdi. Ortak bildiriyi okuyan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür” dedi.

Bursa iş dünyası Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’de terör unsurlarına karşı gerçekleştirdiği ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek amacıyla örnek bir duruş sergiledi. Toplantıya il ve ilçe oda ve borsalarının yanı sıra iş dünyası kuruluşları, sendika temsilcileri, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, BTSO Yüksek İstişare Kurulu üyeleri katıldı. BTSO öncülüğünde düzenlenen toplantıda ortak bildiriyi BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay okudu. Başkan Burkay, Türkiye’nin bugüne kadar terör örgütlerinin kalleşçe saldırılarına maruz kalan ve binlerce şehit veren bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye’nin milli güvenliğini temin etmek amacıyla başlattığı harekatın uluslararası anlaşmalar doğrultusunda ve tümüyle meşru olduğunu vurgulayan Burkay, “Terör örgütleri, yaptıkları katliamlarla birlikte bölgede yaşayan Suriyeli kardeşlerimizi de göçe zorlama, taciz ve zulümle sınamaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir” dedi.

Türk askerinin taşıdığı hassasiyetle bölgenin hasretini çektiği huzur ve barış ortamını yeniden tesis ederken dost ve müttefik ülkelerin Türkiye aleyhine yaptıkları açıklamaların kabul edilemez nitelikte olduğunu ifade eden İbrahim Burkay, “Uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. BTSO olarak ülkemizin bu haklı davasını uluslararası çevrelere ve yurt dışındaki muhatap tüm kurumlara etkili bir iletişimle en güçlü şekilde aktaracağız” diye konuştu.



Bursa ay yıldızlı bayraklarla süslenecek

"Türkiye'mize ve ekonomimize yöneltilen tehditlere karşı iş dünyamız toplumun tüm katmanlarıyla birlikte Türk milletinin birlik ve beraberliğinin güçlü bir şekilde devam etmesi noktasında milli duruşunu kararlı bir şekilde sürdürmektedir" ifadelerini kullanan İbrahim Burkay, şöyle devam etti:

“Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Bu kapsamda BTSO olarak milli birlik şuurunu en güçlü şekilde yansıtmak ve Mehmetçiğimize desteğimizi göstermek amacıyla Odamızı ay yıldızlı bayrağımızla süsledik. Kentin çeşitli noktalarında bayrak dağıtımlarımıza devam edeceğiz. Bursa’daki tüm kurum, kuruluş ve iş yerlerimizi de şanlı bayrağımızla donatmaya davet ediyorum. Ülkemiz için tehdit oluşturan terör koridorunun ortadan kaldırılması için millet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna dek yanındayız. Dualarımız ve desteğimiz kahraman Mehmetçiğimiz ile birliktedir.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ise, “Bursa iş dünyası olarak ülkemizin daha da güçlenmesi için üreterek ve daha fazla çalışarak istihdam sağlamaya devam edeceğiz. Kahraman askerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bursa güçlü bir şehir. Milli birlik ve beraberlik konusunda her zaman ortak hareket eden bir şehre sahibiz. Türk milleti Mehmetçiğin yanında” dedi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da, “İş dünyası olarak tüm varlığımızla devletimizin ve silahlı kuvvetlerimizin arkasındayız. Zor günlerde birlik olmayı başaran iş dünyası temsilcileri olarak bugün de dosta düşmana bu kenetlenmemizi bir kez daha gösteriyoruz. Ülkemiz ve ordumuza güveniyoruz. İnşallah bölücü unsurların ve dışarıdaki destekçilerinin kökü en kısa sürede kazınacaktır. Bu vesileyle Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimize üstün başarılarının devam etmesini diliyorum. Rabbim ordumuzun yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Bursa iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri günün anısına Türk bayraklarıyla toplu fotoğraf çektirdi.

BURSA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:43

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