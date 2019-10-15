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Bursa 41 yataklı bir hastaneye daha kavuştu

İHA

Bursa'ya hükümetin yaptığı sağlık yatırımlarının yanı sıra, özel şirketlerin de yaptığı yatırımlar dikkat çekiyor. 41 yataklı Medicabil Yıldırım Hastanesi, konforu ve hizmetiyle 5 yıldızlı otelleri aratmıyor.

Bursa 41 yataklı bir hastaneye daha kavuştu

Bursa’ya hükümetin yaptığı sağlık yatırımlarının yanı sıra, özel şirketlerin de yaptığı yatırımlar dikkat çekiyor. 41 yataklı Medicabil Yıldırım Hastanesi, konforu ve hizmetiyle 5 yıldızlı otelleri aratmıyor.
Bursa’da sağlık hizmetleri alanında öncü olan Özel Medicabil Hastanesi, yeni yatırımını Yıldırım ilçesine kazandırdı. 41 yataklı hastane 17 branştaki polikliniğin haricinde 2 ameliyathane, 1 doğum ünitesi, 1 endoskopi ünitesinin yanı sıra, yoğum bakım ve yeni doğan yoğum bakım ünitesiyle Bursa’nın yanı sıra çevre ilçelere de hizmet vermeye başladı. 100’ü aşkın sağlık personeli ile Nilüfer’den sonra Yıldırım’da da hizmet vermeye başlayan hastanenin açılışına Bursa protokolü yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım Cerrahi Tıp Merkezi olarak hizmet eden binaya yatırımlarıyla hastaneye çevirdiklerini belirten Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, “Bölge halkının yoğun ilgi ve teveccühünü gördük. Bu bizleri memnun ederken, daha entegre bir hizmet vermek fiziki şartları ve kadromuzu geliştirerek hastane olduk. Tıp merkezi olarak bazı sağlık hizmeti sunamıyorduk. Hastane olduktan sonra inşallah daha kaliteli hizmet sunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. En uygun ve kaliteli hizmet vermek için gereken çabayı sarf edeceğiz" dedi.
Bilgen, şöyle devam etti:
"Türk askeri büyük bir mücadele içeresine girdi. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin sınırlarını korumak için Mehmetçiğimiz canları pahasına mücadele ediyor. Biz onlar sayesinde burada bu açılışları yapabiliyoruz. Allah onların yardımcısı olsun."
Her geçen gün sağlıkta olan yatırım ve hizmetlerin arttığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, “Bugün iyi noktalardayız. Özel hastanelerin ve devlet kurumlarının da yeni yatırımlarla hizmet vermesi sağlık konusunda nerelere geldiğimiz gösteriyor. Bugün açılan hastanemiz, ekonomimize olan güvenden kaynaklanmaktadır. Her ne kadar Avrupa tarafından ekonomik baskı görüyor olsak da bizlerin yatırımda geri kalmamamız güçlü olduğumuzun göstergesidir” diye konuştu.
Bursa Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, İl Müftüsü İzani Turan, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Vildan Özkula’nın yanı sıra siyasi partilerin ve STK’ların temsilcileri, sağlık hizmeti sunucuları ve çok sayıda Yıldırımlı vatandaş açılışa katıldı.
Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile birlikte hastaneyi gezen protokol üyeleri, yatan hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

BURSA

15 Ekim 2019 Salı

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