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Gürsu’nun yollarına asfalt ışıltısı

İHA

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yollar asfalt çalışmalarıyla yenileniyor. Gürsu Belediyesince ilçenin farklı cadde ve sokaklarında, köy ve tarla yollarında yapılan bakım onarım çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Gürsu’nun yollarına asfalt ışıltısı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde yollar asfalt çalışmalarıyla yenileniyor. Gürsu Belediyesince ilçenin farklı cadde ve sokaklarında, köy ve tarla yollarında yapılan bakım onarım çalışmaları yoğunlaştırıldı.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu’muzun hızla gelişen şehirleşmesine uygun olarak üst yapısını yeniliyoruz. İlçemizin hızla artan nüfusunun ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek adına, hizmetlerimizi daha etkin ve hızlı şekilde gerçekleştirme yönünde büyük emek veriyoruz. Gürsu’nun çağdaş kent kimliğiyle gelişimini sağlamaya yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz. Değişen koşullara göre çalışmalarımızı planlayarak en hızlı şekilde çözümler üretiyoruz. Büyükşehir Belediyemiz’in desteğiyle, acil ihtiyaç olan sokaklarımızda ve köy yollarımızda asfaltlama çalışmaları yapıyoruz ” dedi.
Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan planlama kapsamında, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, ilçenin çeşitli cadde ve sokaklarında, köy yollarında asfaltlama çalışmaları devam etmekte.

BURSA

15 Ekim 2019 Salı

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