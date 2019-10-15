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Bursa'da ısınma amaçlı katı ve sıvı yakıt kullanımı sonlanıyor

İHA

Bursa'da ısınma amaçlı katı ve sıvı yakıt kullanımı 1 Kasım'da sonlandırılıyor.

Bursa'da ısınma amaçlı katı ve sıvı yakıt kullanımı sonlanıyor

Bursa'da ısınma amaçlı katı ve sıvı yakıt kullanımı 1 Kasım'da sonlandırılıyor.

Bursa'da Valiliği hava kirliliğini önlemek için doğalgaz hattının geçtiği bölgelerde bir dizi tedbirler aldı. Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, İnegöl, Mudanya, Gemlik, Orhangazi, İznik ve Yenişehir ilçelerine bağlı iç ve dış mahallelerinde (iç ve dış mahalle detay bilgilerine www.bursa.csb.gov.tr adresinde İMÇK başlığı altındaki 90 No'lu kararından ulaşılabilir) doğalgaz isale hattının geçtiği bölgelerdeki ev ve iş yerlerinde (kamu binaları, lojmanları, hastane ve okullarda dahil olmak üzere) ısınma amaçlı olarak katı ve sıvı yakıt kullanımının sonlandırılarak alternatif temiz yakıt (doğalgaz, güneş, jeotermal, ısı pompaları ve yenilenebilir enerji kaynakları) kullanımına geçilmesine, yukarıdaki ilçelerin iç ve dış mahallelerinde doğalgaz isale hattı geçerek iç tesisatları döşenmiş durumdaki ev ve iş yerlerinde doğalgaz kullanımına 01 Kasım 2019 tarihinden itibaren başlanmasına, yukarıda verilen ilçelerin iç mahallelerinde doğalgaz isale hattı geçmiş ancak ev ve işyerlerinde henüz iç tesisat döşenmemiş yerlerde 01 Kasım 2020 tarihine kadar iç tesisat döşenerek doğalgaz kullanımına başlanmasına ayrıca, yukarıda verilen ilçelerin iç mahallelerinde doğalgaz hattı İMÇK Kararından sonra geçecek cadde ve sokaklarında ise isale hattı geçtikten sonra iç tesisatın 1 yıl içerisinde döşenerek doğalgaz kullanımına başlanmasına karar verilmiştir. İlimizde özellikle kış döneminde yaşanan hava kirliliğinin azaltılması ve çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla alınan kararlara tüm vatandaşlarımızca uyulması yönünde gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve yapılacak denetimlerde mağduriyet yaşanmaması hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

BURSA

15 Ekim 2019 Salı

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