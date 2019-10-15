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Bursa merkezli uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon: 22 gözaltı

DHA

BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 'man in the middle attack' (ortadaki adam saldırısı) yöntemiyle ulusal ve uluslararası bazı şirketlerin e-posta adreslerinin şifrelerini kırarak, bu firmaların alacakları ile iletişim kurup, kendi hesaplarına para aktardıkları iddia edilen aralarında Nijerya, İran ve Filistin uyrukluların da olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 'man in the middle attack' (ortadaki adam saldırısı) yöntemiyle ulusal ve uluslararası bazı şirketlerin e-posta adreslerinin şifrelerini kırarak, bu firmaların alacakları ile iletişim kurup, kendi hesaplarına para aktardıkları iddia edilen aralarında Nijerya, İran ve Filistin uyrukluların da olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.
Kentten çelik ihracatı yapan firmanın yetkilileri, yaklaşık 6 ay önce, Almanya'ya ürün gönderdikleri şirket ile kendi kurumsal e-posta adresinden bilgilerinin dışında iletişime geçildiğini fark etti. Kendilerine havale edilmesi gereken 30 bin euronun, başka bir banka hesabına gönderildiğini gören firma yetkilileri, durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki bağlantı arasına sızıp çeşitli dinleme işlemleri yaparak istenilen verileri ele geçirme işlemi olan 'man in the middle attack' (ortadaki adam saldırısı) yöntemiyle Türkiye ile Almanya, ABD, İngiltere gibi bir çok ülkedeki firmaların kurumsal e-posta adreslerinin şifrelerinin kırıldığını tespit etti. Şüphelilerin, bu adresler üzerinden şirketlerin alacaklı olduğu firmalarla irtibata geçtikleri, yazışmaları sonucu bu alacakları kurdukları kargo, dış ticaret gibi paravan şirketlerin hesaplarına aktarmalarını istedikleri belirlendi. Polis, şüphelilere ait hesaplarda 20 milyon dolarlık hesap hareketi olduğunu da tespit etti. Şüphelilerin ayrıca, kendi aralarında da dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Çetenin Nijerya uyruklu üyelerinin, dolandırdıkları 136 bin euroyu, elebaşlarının hesaplarına aktardığı, elebaşının ise sahte dekont düzenleyip para gelmediğini öne sürerek, bu kişileri dolandırdığı öğrenildi.
PARA SAYMA MAKİNESİ, SİLAH, DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekipleri, 6 ay süren takibin ardından İstanbul, Gaziantep ve Kilis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında Nijerya, İran ve Filistin uyrukluların da bulunduğu 22 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve para sayma makinesi ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis, tüm mağdurların tespit edilmesi amacıyla şüphelilerin kurduğu paravan şirketlere ait banka hesaplarını da incelemeye aldı. Bursa'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BURSA

15 Ekim 2019 Salı

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