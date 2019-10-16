Bursa Mehter Takımı’ndan Bosna - Hersek seferi

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Bosna Türkiye Kardeşlik Derneği tarafından BosnaHersek’in Zenica şehrinde, 11geçen günlerde düzenlenen “8. Bosna Türkiye Kardeşlik Günleri” etkinliğine Bursa Mehter Takımı damgasını vurdu.

Türk kültürünü Bosna’da tanıtmak ve kültürlerarası köprü kurmak amacıyla düzenlenen festival, Mehter takımının başını çektiği kortej yürüyüşü ile Zenica kentinde başladı. Farklı kostümleri ve yürüyüş stili, etkileyici müziği, heybetli duruşları ile BosnaHersek’de ilgi odağı olan Bursa Mehter Takımı’nın Zenica şehir merkezindeki konserine ilgi oldukça fazla idi. Mehter takımının seslendirdiği marşlar, orada yaşayan Türklerin yanı sıra Boşnaklar tarafından da hayranlıkla dinlendi.

Bursa Mehter Takımı Başkanı Mesut Özkeser, Zenica şehrindeki halka Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş adına çeşitli hediyeler takdim etti. Karayolu ile seyahat eden Mehteranlar, vezirler şehri Travnik ile Saraybosna’daki belli başlı ecdat yadigarı eserleri gezme fırsatı da bulmuş oldu.

BURSA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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