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Trafik kazalarında her gün 7 kişi ölüyor Dokuz ayda yollarda bin 887 kişi hayatını kaybetti Trafik ...

İHA

Yollardan gelen kara haberler yine yüzlerce ocağa ateş düşürdü. İçişleri Bakanlığı tarafından artırılan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler can yakmaya devam ediyor. 2019'un ilk 9 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 310 bin 837 trafik kazasında 217 bin 130 kişi yaralandı, bin 887 kişi hayatını kaybetti. Son 9 ayda her gün 7 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybetmesi olayın vahametini gözler önüne serdi.

Trafik kazalarında her gün 7 kişi ölüyor Dokuz ayda yollarda bin 887 kişi hayatını kaybetti Trafik canavarı dur durak bilmiyor

Yollardan gelen kara haberler yine yüzlerce ocağa ateş düşürdü. İçişleri Bakanlığı tarafından artırılan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler can yakmaya devam ediyor. 2019'un ilk 9 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 310 bin 837 trafik kazasında 217 bin 130 kişi yaralandı, bin 887 kişi hayatını kaybetti. Son 9 ayda her gün 7 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybetmesi olayın vahametini gözler önüne serdi.
İHA muhabirinin, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığından aldığı bilgiye göre, 2019 Eylül ayı dönemine dair kaza bilançosu çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Bir ay boyunca ülke genelinde 36 bin 38 kaza meydana geldi. Kazalarda 25 bin 785 kişi yaralanırken, 246 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk 9 ayında ise Türkiye genelinde meydana gelen 310 bin 837 trafik kazasında 217 bin 130 kişi yaralandı, bin 887 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 135 bin 154'üne sürücü kusuru sebep olurken, 12 bin 111 kazaya yaya, 3 bin 125 kazaya araç, 824 kazaya yol, bin 905 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk 9 ayındaki kazalardan 3 bin 508'i kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşti. Alkol alıp direksiyon başına geçen bin 785 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hız yapan bin 380 sürücü de yaralamalı kazaya sebebiyet verdi. Geçme yasağı olan yerlerden geçmek isteyen 899 sürücü de kazaya davetiye çıkardı.

Bursa'da 47 kişi öldü
Resmi verilere göre, yılın 9 ayında Ankara'da 78, Bursa'da 47, İstanbul'da 98 ve İzmir'de 96 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Aynı dönemde Iğdır'daki kazalarda 2 kişi, Karaman, Tunceli ve Ardahan'da 3'er kişi hayatını kaybetti. 4 bin 772 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da 7 bin 521 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu. 9 aylık dönemde Türkiye genelinde 11 milyon 284 bin 360 sürücü ve yayaya 3 milyar 805 milyon 360 bin 435 lira ceza kesildi. Yılın ilk 9 aylık dönemde alkol alıp direksiyona geçen 125 bin 538 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Verilerde sadece kaza yerinde hayatını kaybedenlerin esas alındığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan da hayatını kaybedenlerle birlikte bilançonun arttığına dikkat çekiliyor.

BURSA

16 Ekim 2019 Çarşamba

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