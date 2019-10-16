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Ahududu kalitesi Büyükşehir’le artıyor

İHA

Bursa'da ihracata yönelik üretim yapılması hedefiyle Tarım A.Ş. aracılığıyla 'Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi'ni hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da dünya pazarlarına polka cinsi ahududu fidanlarını aracısız bir şekilde çiftçilerle buluşturuyor.

Ahududu kalitesi Büyükşehir’le artıyor

Bursa’da ihracata yönelik üretim yapılması hedefiyle Tarım A.Ş. aracılığıyla ‘Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi’ni hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da dünya pazarlarına polka cinsi ahududu fidanlarını aracısız bir şekilde çiftçilerle buluşturuyor.
Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle yüksek verimli hayvan ırklarının teminini, kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı, ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’deki ahududu üretiminin yüzde 96’sını gerçekleştiren Bursa’nın bu alanda ihracata yönelmesi hedefiyle Tarım A.Ş. aracılığıyla ‘Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi’ni uygulamaya almıştı. Proje kapsamında ahududu yetiştiricilerini eğitim için Bosna Hersek’e götüren Büyükşehir Belediyesi, aroması, dayanıklılığı ve lezzeti ile ihracata en uygun cins olan ‘polka’ cinci ahududunu Bosna Hersek’ten ithal ederek, doku kültür laboratuvarlarında çoğaltarak geçtiğimiz Mart ayında üreticilere yüksek verimli ahududu fidelerini dağıtmıştı. Tarım A.Ş. projesi kapsamında, ahududu yetiştiriciliği konusunda eğitim alan, ardından Bosna Hersek’e gidip verimli üretim tekniklerini yerinde gören Bursalı çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı fidanlardan ilk meyveleri toplamanın mutluluğunu yaşamıştı.
Fidanlar Tarım A.Ş.’den
Tarım A.Ş., ‘Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi’ kapsamında, fidan başvurularını almaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Tarım A.Ş. yüksek verimli fidanları aracısız olarak çiftçilere ulaştırıyor. Yediveren cinsi olan polka fidanlarının hastalıklara karşı direncinin yüksek olması ve Temmuz ayı başından Eylül sonu Ekim ortalarına kadar meyve veriyor olması Bursalı çiftçiler için büyük avantaj sağlıyor. Mükemmel bir aroma ve meyve kalitesine sahip, dayanımı, taze tüketime uygunluğu ile artık dünya pazarlarına uygun polka fidanlarından temin etmek isteyen çiftçiler, yetiştirilecek arazinin tapu fotokopisi, ikametgah belgesi, kimlik fotokopisi ve toprak analizi ile Tarım A.Ş Genel Müdürlüğü Yolçatı Mahallesi Hal Yolu Caddesi No:2/1 Nilüfer/BURSA adresine posta yoluyla başvurabilecekleri gibi basvuru@tarimas.com.tr adresinden de başvuru yapabilecekler. Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi hakkında detaylı bilgi almak isteyen üreticiler, 0224 497 40 01 0850 450 99 16 numaralı telefonları da arayabilecek.

BURSA

16 Ekim 2019 Çarşamba

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