Terör propagandası yapan zanlılar: "Pişman olacak bir şey yapmadık"

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Bursa TEM ekipleri, Fırat’ın doğusuna Suriye’nin kuzeyine yapılan Barış Pınarı Harekatı’nın ardından sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan ve hakaret eden şahısları gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, basın mensuplarının 'pişman mısınız' sorusuna "Pişman olacak bir şey yapmadık" dedi.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fırat Nehri’nin doğusunda yuvalanmaya çalışan terör örgütlerini temizlemek ve Suriye’nin kuzeyinde güvenli bir bölge oluşturmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın ardından sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütleri PKK, PYD ve YPG lehine propaganda yapan, Cumhurbaşkanına hakaret eden 10 kişi tespit etti. Şahısların Bursa Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve İnegöl ilçelerinde oturduklarını belirleyen ekipler, hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, gazetecilerin ’pişman mısınız’ sorusuna, "Pişman olacak bir şey yapmadık" dedi.

BURSA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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