Medicana anlamlı bir çalışmaya daha ev sahipliği yaptı

131 Ekim Meme Kanseri farkındalık ayı kapsamında Medicana Bursa Hastanesi’nde, Bursa Kanserle Savaş Derneği işbirliği ile anlamlı bir stant düzenlendi.

Kanserle mücadele konusunda örnek projelere imza atan Medicana Bursa Hastanesi ve Bursa Kanserle Savaş Derneği yeni bir farkındalık çalışmasını daha hayata geçirdi. Kanser hastalarına umut olmak amacıyla Medicana Bursa Hastanesi ve Bursa Kanserle Savaş Derneği kanser hastalarının yapmış olduğu en güzel hediyelerini hastane ana girişinde kurulan stantta ziyaretçilerle buluşturdu. Medicana Bursa Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Didem Keskin, “Bu tarz sosyal sorumluluk projeleri içinde olmak bizi gururlandırıyor. 131 Ekim Meme Kanseri farkındalık ayı kapsamında gerçekleştirilen stanttan alınan her ürün kanser hastaları için yeni bir umut kaynağı oluyor. Hastalara tıbbı süreçler yanında bu tarz organizasyonlarda yer alarak destek olmak hastaların iyileşme süreçlerini olumlu etkiliyor. Medicana Bursa Hastanesi olarak böyle güzel projelerde yer almaya devam edeceğiz’’ dedi.

BURSA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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