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Cezaevindeki cinayetin sanıklarına, 45 yıl hapis cezası

DHA

BURSA'da annesi Mazez Bakıryapan'ı (67), 243 yerinden bıçaklayarak öldüren Selçuk Bakıryapan'ı (43) tutuklu bulunduğu cezaevindeki koğuşunda, döverek öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 7 sanıktan 5'ine toplam 45 yıl 2 ay hapsis cezası verildi. 2 sanık ise beraat etti. Mahkeme heyeti, kararında Bakıryapan´ın başına aldığı 'bot' darbesiyle öldüğünü bildirerek, 'bot'u silah olarak değerlendirdi.  

BURSA'da annesi Mazez Bakıryapan'ı (67), 243 yerinden bıçaklayarak öldüren Selçuk Bakıryapan'ı (43) tutuklu bulunduğu cezaevindeki koğuşunda, döverek öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 7 sanıktan 5'ine toplam 45 yıl 2 ay hapsis cezası verildi. 2 sanık ise beraat etti. Mahkeme heyeti, kararında Bakıryapan´ın başına aldığı 'bot' darbesiyle öldüğünü bildirerek, 'bot'u silah olarak değerlendirdi.  
Bursa´nın Osmangazi ilçesinde annesi Mazez Bakıryapan'ı 19 Ocak 2016 tarihinde 243 yerinden bıçaklayarak öldüren Selçuk Bakıryapan, gözaltına alınıp, tutuklandı. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Bakıryapan'a, İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden 'şizofreni' raporu verildi. 15 Kasım 2016 günü görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığın ceza ehliyeti olmadığı gerekçesiyle yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tutuklu olarak tedavi edilmesini kararlaştırdı. Hastaneye gönderilmek üzere Bursa E Tipi Cezaevi B-12 koğuşunda bekletilen Bakıryapan, 12 Haziran 2018 günü, sabah sayımı için gelen infaz koruma memurlarının seslenmelerine yanıt vermedi.  Bunun üzerine gelen revir görevlilerince baygın halde bulunan Bakıryapan, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakıma alınan Selçuk Bakıryapan 22 gün sonrai 3 Temmuz 2018'de hayatını kaybetti. İstanbul Adli Tıp 1. İhtisas Dairesi yapılan otopsi sonucunda hazırladığı raporunda 'Genel beden travmasına bağlı çoklu kot kırıkları ile birlikte iç organ yaralanması ve bundan meydana gelen iç kanama, beyin kanaması, yumuşak doku içi kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü anlaşılmıştır' dedi.
Yapılan araştırmalar sonucunda Selçuk Bakıryapan'ı döverek öldürdükleri ortaya çıkan aynı koğuşta başka suçlardan tutuklu bulunan İbrahim Çapur (33), Ünal Kapancığil (34) , Ugur  A. (44) , Öztürk T. (30) , Hakan Güner (18), Muhammed Mardinli (20) ve Savaş Madak (23) hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Haklarında 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istenen sanıklar, karar duruşmasına tutuldukları çeşitli cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 
Son savunmaları sorulan sanıklardan Ünal Kaparcıgil, "Bir diyeceğim yoktur, verilecek cezaya razıyım", Muhammed Mardinli ile Savaş Madak  "1,5 yıldan beri mağduruz, beraatimizi istiyoruz", Hakan Güner, "İlahi adalet yerini bucaktır, mahkemenin vereceği karara saygılıyım" dedi. İbrahim Çapur ise, "Başımdan geçen bu olay, kaderin bana ikinci defa oynadığı oyundur" diye konuştu. Ugur A. ile Öztürk T. de takdiri mahkeme heyetine bıraktı. 
'BOT' SİLAH SAYILDI
Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda Selçuk Bakıryapan´ın, vücuduna çok sayıda 'bot' darbesi aldığını, ölümün de başına aldığı 'bot' darbesi nedeniyle gerçekleştiğini bildirdi. Mahkeme, 'bot'u silah sayarak, Ünal Kapancıgil´e 11 yıl 8´ay, Muhammed Mardinli, Savaş Madak, Hakan Güner ve İbrahim Çapur´a 8´er yıl 4´er ay hapis cezası verdi. Uğur A. ile Öztürk T.'yi  ise beraat ettirdi. 

BURSA

16 Ekim 2019 Çarşamba

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