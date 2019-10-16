Başkan Burkay, Bursaspor yönetimini ağırladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Bursa iş dünyası olarak kentin en önemli markası olan Bursaspor’a destek vermeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Burkay, Bursaspor’un seneye ait olduğu Süper Lig’e çok daha güçlü bir şekilde döneceğine inandığını ifade etti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç ve BTSO Meclis Üyesi Yusuf Ertan ile birlikte Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve Yöneticiler Serkan Subaşı, Serhat Yıldırır, Erdinç Doğan ile Ali Büyükkurt’u BTSO Ana Hizmet Binası’nda konuk etti.

“Bursaspor’un yanındayız”

Bursa’nın ekonomi, tarih ve kültür şehri oluşunun yanı sıra aynı zamanda önemli bir futbol şehri olduğunu belirten Başkan Burkay, Bursaspor’un tarihinin başarılarla dolu olduğunu anımsattı. Bursaspor’un içerisinde bulunduğu koşulların herkesi üzdüğünü belirten Başkan Burkay, “Bursaspor’un yaşadığı maddi zorlukları aşabilmesi adına dün olduğu gibi bugün de destek vermeye devam ediyoruz. Hem Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımız, hem de meclis ve komite üyelerimiz bireysel olarak ellerinden gelen desteği veriyorlar. Gerek forma alarak gerekse de maddi yardımlarla Bursasporumuza destek veren tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Takıma başarı diledi

Futbol kulüplerinin mali disiplini sağlamalarının, sportif başarılarda en önemli etken haline geldiğine dikkati çeken Burkay, “Bursasporumuzu arzu ettiğimiz yerde görmek amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hafta sonunda oynanacak Ümraniyespor maçı ve sezonun kalan kısmında takımımıza başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

“BTSO hep yanımızda oldu”

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, kulüp olarak zor bir süreçten geçtiklerini söyledi. Kent dinamiklerinin destekleriyle zorlu süreci atlatacaklarına inandığını ifade eden Mestan, “Yıl sonunda şampiyon olarak kulübümüzü Süper Lig’e taşımayı hedefliyoruz. Bu noktada şehrimizin de Bursaspor için kenetlenmesi gerekiyor. Kentimizin en önemli değerlerinden biri olan BTSO şimdiye kadar kulübümüzün hep yanında oldu. BTSO Başkanı Sayın İbrahim Burkay’ın liderliğinde destek vermeye de devam ediyorlar. Sayın Başkanımızın nezdinde Bursaspor’a katkı sağlayan BTSO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyelerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyaret, Bursaspor Başkanı Mesut Mestan’ın BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur’a forma hediye etmesi ile son buldu.

BURSA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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