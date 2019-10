CEV, 'Eğitime ve Üretime Adanmış Bir Ömür' sergisi ile ziyaretçilerini bekliyor

Coşkunöz Eğitim Vakfı bünyesinde geçtiğimiz yıl Kemal Coşkunöz’ün “Bir işi yapıyorsam en iyi olmalıyım” sözü ışığında hazırlanan ‘Eğitime ve Üretime Adanmış Bir Ömür’ sergisi bu yıl kalıcı hale getirilerek dijital ortama taşındı. 40 yıl boyunca sanayi, eğitim ve inovasyon alanında yaptığı her girişimi topluma örnek olan, ülkeye katkı sağlayacağını düşündüğü her fikrin peşinden giden, doğru kararlarıyla yeni nesle ışık tutan sergi, Coşkunöz’ün ilham veren hayat hikayesini anlatıyor.

Coşkunöz Holding bünyesinde, Kemal Coşkunöz’ün, çağdaş Türkiye’nin en büyük ihtiyaçlarından biri olarak gördüğü mesleki eğitimdeki eksikliği gidermek ve sanayinin yetişmiş iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla kurduğu “Coşkunöz Eğitim Vakfı” bu yıl 31’inci yıldönümünü kutluyor. “Bir işi yapıyorsam en iyisi olmalıyım” sözünü kuruma miras olarak bırakan Kemal Coşkunöz, aynı zamanda Eğitim Vakfı ile sosyal sorumluluk alanındaki çalışmaları da geliştirmeyi hedefledi.

Bu doğrultuda ‘Kemal Coşkunöz’ün aşıladığı ‘sosyal sorumluluk’ bilincinin izinden yürüyen Coşkunöz Eğitim Vakfı’nda 2018 yılında ‘Eğitime ve Üretime Adanmış Bir Ömür’ sergisi açıldı. Yaşamı boyunca kendini yeni nesli eğitmeye adayan Kemal Coşkunöz’ün ilham verici hayat hikayesini anlatan sergi; Türkiye sanayisine katkıları, sektörüne kazandırdığı yenilikleri, eğitime sağladığı desteği ve hayatının daha birçok mihenk taşının resmedildiği yağlı boya tablolardan oluşuyor.

Teknolojiyi yakından takip eden ve ilerleyen teknolojiyi kullanarak kendisini sürekli geliştiren kurum ‘Eğitime ve Üretime Adanmış Bir Ömür’ sergisini bu yıl dijital ortama taşıdı. Ekim ayı itibarıyla sergi http://www.coskunozholding.com/kemalcoskunoz/ internet sitesi üzerinden incelenebilecek ve her gün 08.00 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

