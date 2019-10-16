Akademisyenlerin tarih yolculuğu Dündar, akademisyenleri ağırladı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz’a Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, rektör yardımcıları ve üniversite yönetim kurulu üyelerine Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdirdi. Muhteşem mimarisi ve Bursa’nın fethini 3 boyutlu anlatan sanatsal yapısıyla tüm Türkiye’nin gurur kaynağı olan Fetih Müzesi hakkında Rektör Kılavuz ve akademisyenlere bilgiler veren Başkan Dündar, Fetih Müzesi’nin açılışından bugüne kadar 93 ülkeden 597 bin ziyaretçiyi ağırladığını ifade eden Başkan Dündar, “Bursa’nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, kısa sürede yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı başardı. Sadece Bursa'nın değil, tüm Türkiye'nin gurur kaynağı olacak bir eseri hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa'nın Uludağ, havlu, kestane şekeri gibi meşhur olan değerlerinin yanına Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni de ekledik. Bursa'ya gelenler Fetih Müzesi'ni gezmek istiyorlar” dedi.

Yeşil bina konseptinde inşa edilen Fetih Müzesi’nin teknik özellikleri hakkında da Rektör Kılavuz ve akademisyenlere bilgiler veren Başkan Dündar, “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük panoramik müzesi olma özelliğine sahip. 42 metre açıklığıyla dünyanın en büyük kubbesi yine Fetih Müzesi’ne ait” diye konuştu. Müzedeki İznik çinileri hakkında da misafirlerine bilgiler veren Başkan Dündar, daha sonra akademisyenlere Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunu gezdirdi. Bursa’nın fethinin panoramik resim ile tasvir edildiği müzenin kubbe bölümünü de gezen akademisyenler, karşılaştıkları sanatsal başyapıtı gördüklerinde büyük hayranlık ve şaşkınlık yaşadı.

“Hepsi bir Bursa projesi”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Fetih Müzesi’ni gezdirdikten sonra müze içerisinde yer alan konferans salonunda Rektör Kılavuz ve akademisyenlere Osmangazi’nin vizyon projeleri hakkında bir sunum yaptı. Fetih Müzesi’nin ortaya çıkışı ve yapılışı hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, Osmangazi Meydanı ve Tarihi Hisar Bölgesi Yenileme Projesi’ni detaylarıyla anlattı. Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak sadece ilçe sınırları içinde değil bütün Bursa’ya hizmet anlayışıyla çalıştıklarının altını çizerek, ortaya koydukları projelerin hepsinin birer “Bursa Projesi” olduğuna dikkat çekti.

“Kendimizi tarihe tanıklık etmiş hissettik”

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz da Fetih Müzesi’ni gezdiklerinde kendilerini tarihe tanıklık etmiş gibi hissettiklerini belirterek, “Bu projenin ortaya çıkmasında Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi hocalarımızın önemli katkıları oldu. Dışarıdan baktığımızda müzenin mimari yapısı bizi etkilemişti. Ancak asıl etkilenmeyi içeri girdiğimizde yaşadık. Müzeye girdiğimizde kendimizi 1326 yılına geri dönüp tarihe tanıklık etmiş gibi hissettik. Böyle önemli bir eserin Bursa’ya kazandırılmasında başta Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere katkısı olan herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Mustafa Başkanımızın bu üçüncü ve ustalık dönemi. Fetih Müzesi, bir ustaya yakışır eser olmuş. Ancak ben başkanımızın ustalık dönemini Osmangazi Meydanı ve Tarihi Hisar Bölgesi Yenileme Projesi ile taçlandıracağını düşünüyorum. Bu hizmet heyecanının, bu aşkın ve bu şevkin tüm yerel ve kamu yöneticilerine yansımasını temenni ediyorum” diye konuştu.

BURSA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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