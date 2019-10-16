Ek ödemeler sağlık çalışanlarını isyan ettiriyor

MemurSen Bursa İl Temsilcisi ve SağlıkSen Şube Başkanı Gökhan Yünkül, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin ekonomik durumlarının iyi olmadığını belirtti. Sağlık çalışanlarının alın terinin karşılığını alamadığını, bunun en önemli sebebinin de ek ödemeden kaynaklandığını belirten Yünkül, Sağlık Bakanlığı’nın artık bu haksızlığa son verecek adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Ek ödemelerde yaşanan sorunun en temel sebeplerinden birinin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları olduğunu gündeme getiren SağlıkSen Şube Başkanı Gökhan Yünkül, “ Sosyal Güvenlik Kurumu her hastaya yapılan işlemle alakalı Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilmiş (SUT) fiyatı belirliyor. Toplamda hastanenin aylık geliri Sosyal Güvenlik Kurumu’nun fatura ediliyor ve SGK’dan bir para ödemesi yapılıyor. Hastaneye gelen paranın bir kısmını devlet tekrar vergilendirme tabi tutarak ayırıyor. Bunun dışında SGK’nın hastaneye ödemiş olduğu paranın yaklaşık olarak yüzde 40’ı Sağlık Bakanlığı’nın personeline, ek ödeme altında yönetmelikle belirlenmiş oranlarda dağıtılıyor. Geriye kalan kısmı ise hastanelerin giderleri için kullanılıyor.” dedi.

"Sağlık Bakanlığı konuya el atmalı"

Çoğu hastanenin gelirgider dengesinde problem yaşadığını anlatan Yünkül, “Hastanelerin gider kalemleri daha yüksek. Bunun nedeni de SUT fiyatlarının 10 yıldır değişmemiş olmasından kaynaklanıyor. Oysa ki 10 yıl içerisinde döviz kurundan, personel maaşlarına, gider kalemi içerisindeki tüm maddelerin yükselişi devam ederken, gelir kalemi 10 yıldır sabit şekilde duruyor. Ek ödeme sorununun da en büyük nedeni SUT fiyatlarıdır. Sağlık Sen’in toplu sözleşmede kazanmış olduğu sabit ek ödeme var. Çoğu hastane bu sabit tek ödeme dışında sağlık çalışanlarına ek ödeme yapamıyor. SUT fiyatlarının çok düşük olması bir personelin aylık 5001000 lira arasında bir kaybına sebep oluyor. Yıllardır bu sorunun daha da artacağını, sağlık çalışanlarının motivasyonunu bozacağını ifade ediyoruz. Artık öyle bir noktaya geldi ki hekimler ek ödeme alabilmek için neredeyse hastaneden evine gidemeyecek duruma geldi o kadar çok hasta bakmaları gerekiyor, diğer sağlık çalışanları ise sabit ek ödeme dışında ek ödeme alamıyorlar. Sağlık Bakanlığı artık bu konuya kör ve sağır gibi davranmaktan vazgeçmelidir.” diye konuştu.

"Sağlık personellerinin maaşları istenen düzeyde değil"

Yünkül sözlerini şöyle sürdürdü: “Hekimler ve sağlık personelleri arasındaki özlük hakları noktasında bir farklılık söz konusu. Bu farklılık 78 yıl önce daha azdı ancak bu makas her geçen gün biraz daha açılarak devam ediyor. Sağlık personeli açısından düşündüğümüzde bu durum, personelin iş ile ilgili motivasyonunu arttırması noktasında ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bu makasın bu kadar geniş olmaması gerekiyor. Öte yandan hekim maaşlarının da diğer Avrupa ülkelerine göre düşük olduğunu söylemeliyiz. Neticede ek ödeme almamış olsalar temel maaşları çok komik rakamlar. Bu da birçok sorunu beraberinde getiriyor, hekimlerin emekli maaşları çok düşük oluyor. Tüm sağlık personelinin maaşlarının istediğimiz düzeyde değil. Verilen hizmet ve alınan riske göre kazanılan parayı karşılaştırdığımızda sağlık personelinin durumu çok çok iyi değil maalesef.”

BURSA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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