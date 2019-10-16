28 kilo esrarla yakalanan şahıslara 8 yıl 4 ay ceza verildi

Jandarma ekiplerinin Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaptığı operasyonda, ormanlık araziye gömdükleri uyuşturucuyu çıkarırken suçüstü yakalanan 2 şüpheliye toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Her iki şahıs da tahliye edildi.

Alınan bilgilere göre, 12 Ocak 2019 tarihinde Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy Mahallesi'ne uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyonda K.Y. ve L.S. isimli şüpheliler, Akbahçe mevkiinde bulunan ormanlık araziye, daha önceden gömdükleri cam kavanozlar içerisinde saklanan 28 kilo esrarı çıkarmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şahıs ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu iki şahsın İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaları sürerken sanıklar son kez hakim karşısına çıktı. K.Y. ve L.S. isimli şahıslara mahkeme heyeti 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti sanıklarının tahliyesine karar verdi. Serbest kalan şahıslar cezaları onaylandığında tekrar cezaevine girecekler.

BURSA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:31

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.