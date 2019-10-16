300 kilo armut çaldılar, 'Dedemizin bahçesi zannettik' dediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

300 kilo armut çaldılar, 'Dedemizin bahçesi zannettik' dediler

DHA

- BURSA'nın İnegöl ilçesinde aynı bahçeden 2 gün arayla 300 kilogram armut çalan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı. "Dedemizin bahçesi zannettik" diyen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

- BURSA'nın İnegöl ilçesinde aynı bahçeden 2 gün arayla 300 kilogram armut çalan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı. "Dedemizin bahçesi zannettik" diyen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Hamamlı Mahallesi'nde K.O.'ya (30) ait bahçeden 2 gün arayla armut çalındı. K.O.'nun şikayeti üzerine araitırma başlatan jandarma, şüphelilerin C.Ç. (26) ve A.D. (33) olduğunu belirldi. İkili düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan 300 kilogram armut da ele geçirildi. 
C.Ç. ifadesinde, "Dedemizin bahçesi zannettik" dedi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

BURSA

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:31
  • YATSI 19:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Şehrimizin Bursaspor için kenetlenmesi gerekiyor
YEREL HABERLER Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Şehrimizin Bursaspor ...
Şişe yüklü tır zeytin bahçesine devrildi
YEREL HABERLER Şişe yüklü tır zeytin bahçesine devrildi
28 kilo esrarla yakalanan şahıslara 8 yıl 4 ay ceza verildi
YEREL HABERLER 28 kilo esrarla yakalanan şahıslara 8 yıl 4 ay ceza ...
Gömdükleri esrarı çıkarırken yakalanan 2 sanığa 16 yıl hapis 
YEREL HABERLER Gömdükleri esrarı çıkarırken yakalanan 2 sanığa 16 ...
Ek ödemeler sağlık çalışanlarını isyan ettiriyor
YEREL HABERLER Ek ödemeler sağlık çalışanlarını isyan ettiriyor
Akademisyenlerin tarih yolculuğu Dündar, akademisyenleri ağırladı
YEREL HABERLER Akademisyenlerin tarih yolculuğu Dündar, ...
CEV, 'Eğitime ve Üretime Adanmış Bir Ömür' sergisi ile ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER CEV, 'Eğitime ve Üretime Adanmış Bir Ömür' sergisi ...
Kansere karsı el ele verdiler
YEREL HABERLER Kansere karsı el ele verdiler
Yıldırım’da ulaşıma Büyükşehir imzası
YEREL HABERLER Yıldırım’da ulaşıma Büyükşehir imzası
FETÖ'den üyelerine teşekkür belgesi FETÖ'nün hücre evine operasyon: 2'si asker 14 kişi gözaltında
YEREL HABERLER FETÖ'den üyelerine teşekkür belgesi FETÖ'nün hücre ...
Başkan Burkay, Bursaspor yönetimini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Burkay, Bursaspor yönetimini ağırladı
Cezaevinde öldürülen sanığın katillerine 45 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Cezaevinde öldürülen sanığın katillerine 45 yıl hapis ...
Bursa'da, terör propagandası şüphelisi 10 kişi adliyede
YEREL HABERLER Bursa'da, terör propagandası şüphelisi 10 kişi ...
Cezaevindeki cinayetin sanıklarına, 45 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Cezaevindeki cinayetin sanıklarına, 45 yıl hapis ...
Orhun Ene: Bu seviyede çıkıp 'bugün benim günüm değildi' diyemezsiniz
YEREL HABERLER Orhun Ene: Bu seviyede çıkıp 'bugün benim günüm ...
Bursa’da şap karantinası Telef olan 200 kuzuda şap hastalığı tespit edildi Telef olan kuzuların bulunduğu ağıllar başta olmak üzere köy şap karantinasına alındı Yenişehir ilçe merkezindeki hayvan pazarı da 21 gün süreyle kapatıldı
YEREL HABERLER Bursa’da şap karantinası Telef olan 200 kuzuda şap ...
Başkan Aktaş: “Biz Türkiye’yiz”
YEREL HABERLER Başkan Aktaş: “Biz Türkiye’yiz”
Yöresel ürünler festivalde görücüye çıkıyor
YEREL HABERLER Yöresel ürünler festivalde görücüye çıkıyor
Medicana anlamlı bir çalışmaya daha ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Medicana anlamlı bir çalışmaya daha ev sahipliği ...
Mennan Pasinli Atçılık MYO’da Özkul dönemi
YEREL HABERLER Mennan Pasinli Atçılık MYO’da Özkul dönemi
Bahçeden 300 kilo armut çaldılar
YEREL HABERLER Bahçeden 300 kilo armut çaldılar
Terör propagandası yapan zanlılar: "Pişman olacak bir şey yapmadık"
YEREL HABERLER Terör propagandası yapan zanlılar: "Pişman olacak bir ...
(Özel) 1747 kilometre uzakta halkasından kimliği belli oldu 2017 yılında Almanya'da halkalanan sevimli leylek Bursa Karacabey'de görüntülendi, 1747 kilometre öteden geldiği bir kare fotoğraf sayesinde tespit edildi
YEREL HABERLER (Özel) 1747 kilometre uzakta halkasından kimliği ...
Ahududu kalitesi Büyükşehir’le artıyor
YEREL HABERLER Ahududu kalitesi Büyükşehir’le artıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X