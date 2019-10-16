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Bursa’nın İznik ilçesinde cam şişe yüklü tır zeytin bahçesine devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'den yüklediği boş cam şişeleri Orhangazi'ye götüren 34 VYU 20 kupa, 34 EM 1710 dorse plakalı tır, Keramet Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrildi. Tır sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Devrilen tır çekiciler yardımıyla tarladan çıkarılırken, jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

BURSA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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