Bursa da polis ekipleri taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirilen uyu\u015fturucu operasyonunda 13 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. 9 ki\u015fiye uyu\u015fturucu madde kullanmaktan i\u015flem yap\u0131l\u0131rken, adliyeye sevk edilen 4 ki\u015fiden 2 si tutukland\u0131. \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, merkez Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Osmangazi ve Nil\u00fcfer il\u00e7elerinde bir \u00e7etenin uyu\u015fturucu ticareti yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi. Yap\u0131lan teknik ve fiziki takibin ard\u0131ndan ekipler, sabah saatlerinde \u015f\u00fcphelilerin yakalanmas\u0131na y\u00f6nelik 13 adrese e\u015f zamanl\u0131 bask\u0131n yapt\u0131. Adreslerde yap\u0131lan aramalarda sat\u0131\u015fa haz\u0131r halde paketlenmi\u015f 1 kilo 30 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, uyu\u015fturucu ticaretinden elde edildi\u011fi de\u011ferlendirilen 7 bin 550 lira, bir miktar d\u00f6viz ve 3 adet ruhsats\u0131z tabanca ele ge\u00e7irildi. Operasyonda 13 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Yakalanan 13 \u015f\u00fcpheliden 9 u hakk\u0131nda uyu\u015fturucu madde kullanmak su\u00e7undan i\u015flem yap\u0131l\u0131rken, adliyeye sevk edilen 4 ki\u015fiden E.S. ve E.T. isimli 2 \u015f\u00fcpheli tutukland\u0131. I.K. ve O.K. isimli \u015f\u00fcpheliler hakk\u0131nda ise tahkikat\u0131n devam etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.