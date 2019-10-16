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'Resm-i Mekan' fotoğraf sergisi Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde açıldı

İHA

Bursalı bir fotoğrafçı geçmişte resmedilmiş tarihi mekanları tiyatro oyuncularıyla canlandırarak fotoğrafladı. Sergi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde 10 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

'Resm-i Mekan' fotoğraf sergisi Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde açıldı

Bursalı bir fotoğrafçı geçmişte resmedilmiş tarihi mekanları tiyatro oyuncularıyla canlandırarak fotoğrafladı. Sergi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde 10 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.
Bursalı fotoğrafçı Neslihan Sağır Çetin’in ‘Resmi Mekan’ adlı kişisel sergisi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde açıldı. Yeşil Türbe, Yeşil Cami gibi tarihi mekanların ünlü ressamlar tarafından yapılmış eserlerinin canlandırılarak fotoğraflandığı sergide 15 fotoğraf bulunuyor. Osmangazi Belediyesi katkılarıyla açılan müzenin açılış konuşmasını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu yaptı. Hasanoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın selamlarıyla başladığı konuşmasında orijinal bir sergiye geldiklerini vurgulayarak, “Ben sanatçımızı kutluyorum. Sanki o dönem hayata geçmiş. İşte Panorama Müzesi bu bağlamda da bir kültür boşluğunu doldurmuş oldu” dedi.
Fotoğrafçı Neslihan Sağır Çetin bu fikrin nasıl oluştuğundan bahsederek, “2016 yılında Yeşil Cami’yi gezerken tesadüfen ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ resminin Bursa’da yapıldığını öğrendim. Sonra bunu neden bilmediğimizi sorguladım. Bunun bilinirliğini sağlamak için de modellere bire bir aynı kostümleri giydirip fotoğraf çekimi yapmak oldu. Bunu ilk olarak tiyatrocu arkadaşlarıma ilettim. Tüm fotoğraflarda tiyatrocu arkadaşlarım modellik yaptılar. Aynı kostümler diktirildi. Bir fotoğraf için 23 ay uğraştığımız oldu. Antikacılardan o döneme ait malzemeler bulundu. Serginin tamamlanması 3 yılımızı aldı. 3 yıl içinde 40 resmin fotoğrafı çekildi” ifadelerini kullandı.
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin açıldığı ilk zaman serginin burada olmasını planladığını vurgulayan Çetin, “Bu projeye müzeye yakışırdı. İlk olarak serginin doğduğu yer önemliydi. Bursa’mız için hayırlı olsun. Sergimiz 10 Kasım’a kadar açıktır ve isteyen dilediği zaman gezebilir. Müzenin ücretsiz bölümünde yer almaktadır” diye konuştu.

BURSA

16 Ekim 2019 Çarşamba

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