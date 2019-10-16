Mustafakemalpaşa TSO’dan Barış Pınarı Harekatı’na destek

Bursa Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi odası ilçedeki tüm odalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Barış Pınarı Harekatını destekleyen ortak basın açıklaması yaptı.

Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılan destek bildirgesinde Devletimizin aldığı kararların arkasındayız mesajı verildi. Basın toplantısında konuşan Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Uzkınay, "Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının en güzel cevabı vereceğini ifade ederek, Türkiye elinden gelen tüm imkanlarını bu bölgeler için seferber ettiğini tüm dünya kamuoyuna göstermiştir. İş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız” dedi.



Tehditler karşısında vatanın her bir ferdinin daha çok çalışarak üreteceğine vurgu yapan Uzkınay, “Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür” ifadelerini kullandı.



Teröre ve terör destekçilerine karşı ortak tavır alan oda temsilcileri sosyal medyada yer alan kışkırtmalara ve bilgi kirliliği konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

BURSA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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