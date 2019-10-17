Barış Pınarı Harekatına destek için şehit ve gazi yakınlarını ücretsiz tıraş ediyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir erkek kuaförü Barış Pınarı Harekatına destek olmak için ücretsiz tıraş kampanyası başlattı.

Mustafakemalpaşa'ya bağlı merkez Vıraca mahallesinde 30 yıldır berberlik mesleğini sürdüren Erdoğan Nayan (43), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatına destek olmak amacıyla iş yerinin camına "Şehit yakınları, gazi, Barış Pınarı Harekatına katılan asker ve ailelerine hizmetimiz ücretsizdir" yazılı pankart astı.

Suriye sınırındaki harekat başlar başlamaz sefer görev emri olup olmadığını sorguladığını söyleyen Nayan, "Belki biz gidemiyoruz ama hiç olmazsa buradan emeğimizden katkı sağlayalım istedik. Böyle bir uygulamayı hayata geçirme kararı aldık. Harekatı destekliyorum. Allah ordumuza güç kuvvet versin sağlıkla gidip gelsinler" dedi.

Mehmetçiğin Suriye sınırında ülke güvenliği için zor şartlar altında görev yaptığını ifade eden Nayan, "Keşke orada askerlerimizle omuz omuza mücadele edebilsek ama elimizden bu geldi. Bugün hadi gidiyoruz deseler gitmeye hazırım keşke şehadet şerbetini biz de içebilsek. Bütün kalbimizle askerlerimizin yanındayız. Dualarımız onlarla. Ordumuzun Barış Pınarı harekatından başarıya çıkacağından hiç şüphem yok. Allah Türk askerini korusun" şeklinde konuştu.

BURSA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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