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Gemlik Belediyesi 5 ton mavi kapak topladı

İHA

Gemlik Belediyesi'nin topladığı tonlarca mavi kapak yardım kuruluşuna teslim edildi.

Gemlik Belediyesi 5 ton mavi kapak topladı

Gemlik Belediyesi’nin topladığı tonlarca mavi kapak yardım kuruluşuna teslim edildi.
Engellilere yönelik destek amacıyla mavi kapak toplama kampanyasına Gemlik Belediyesi’nin desteği sürüyor. 2015 yılından beri kampanya için mavi kapak toplayan belediye ekipleri, 20182019 döneminde yaklaşık beş ton mavi kapak topladı. Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk’ün koordine ettiği çalışmalarda toplanan kapaklar Bursa Engelliler Federasyonu yetkililerine teslim edildi.
Mavi kapak toplama çalışmaları ile Cumhurbaşkanlığınca teşvik edilen Sıfır Atık Projesi’ne de katkı sunulmuş olunuyor. Sıfır Atık Projesi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefleniyor. Ayrıca sıfır atık ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması ile etkin toplama sistemlerinin kurulması, atıkların geri dönüştürülmesi planlanıyor.
“Engelsiz sokaklar hayata geçecek”
Gemlik Belediyesi önündeki otoparka getirilen beş ton mavi kapağın ilk grubunu, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan yetkililere teslim etti. Başkandan kapakları teslim alan Bursa Engelliler Federasyonu Başkanı Mürşit Atlıakın, Gemlik Belediyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür ederek toplanan mavi kapaklar ile ortalama yirmi adet tekerlekli sandalye temin edilebileceğini söyledi. Belediyesi’nin mavi kapak kampanyasına destek vermeye devam edeceğini dile getiren Başkan Sertaslan ise engellilere yönelik yeni çalışmalar geçekleştireceklerini, planlanan sokak ve cadde çalışmalarında engellilere yönelik hayatı kolaylaştıracak düzenlemeler yapılacağını belirtti. Öte yandan mavi kapak toplama kampanyasına en büyük destek Ata Mahallesi’nde ikamet eden Neşe Güler’den geldi. Güler, topladığı yaklaşık 100 kilo kapağı Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

BURSA

17 Ekim 2019 Perşembe

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