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Binlerce Karacabeyli Mehmetçiğe destek için selam duracak

İHA

Karacabeyliler, genç yaşlı demeden ellerinde Türk bayrakları ile Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destekte bulunacak.

Binlerce Karacabeyli Mehmetçiğe destek için selam duracak

Karacabeyliler, genç yaşlı demeden ellerinde Türk bayrakları ile Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe destekte bulunacak.
Karacabey Belediyesi tarafından Suriye'deki terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek için başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında operasyona katılan askerlere destek amacıyla, 18 Ekim Cuma günü ‘Mehmetçiğe Destek Buluşması’ düzenlenecek. Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilecek olan buluşmada Karacabeyliler, genç yaşlı demeden ellerinde Türk bayrakları ile bir araya gelerek, asker selamı verecek. Etkinlik süresince Cumhuriyet Alanıtrafiğe kapatılacak.
Tek yürek olacak
Tüm Karacabeylileri buluşmaya davet eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Dünya ne yazık ki bu operasyonu yanlış değerlendiriyor. Bizler bu anlamda üstümüze düşeni yapacağız. Etkinlikte binlerce kişi, tek yürek asker selamı vererek askerimize destek olacak. Bu şekilde dünyaya mesajımızı haykıracağız. Çoluk çocuk, tüm Karacabey’i bir olmaya davet ediyorum. Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, Suriye’de güvenli bölge oluşturmak ve terör koridorunu yıkmak için mücadele veren askerlerimize Türkiye’nin dört bir yanından destek yağarken,dünya medyası operasyona karşı farklı algı oluşturarak kafa karıştırıyor.Belediyemiz öncülüğünde düzenlenecek etkinlikte, tüm ilçe bir olup asker selamı vererek dünyaya karşı askerlerimizin yanında yer aldığımızı göstereceğiz” dedi.
Tüm halkımızı bekliyorum
“Asker selamımızdan rahatsız olanlarla Barış Pınarı Harekatı’nı desteklemeyenler aynı kafa” diyen Özkan, şöyle devam etti: “Bizi türlü tehditlerle, imalarla sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye böyle durumlarda bir olmasını her zaman başardı ve yine başaracak. Bu anlamda bizler hem cephedeki askerimize moral vermek hem de dünya rahatsız olsa bile asker selamımızın arkasında durmak adına bir araya geliyoruz. Her meslekten, her kültürden binlerce vatandaşımız Mehmetçiğimiz için bir araya gelecek. Bu nedenle tüm halkımızı saat 14.30’da Cumhuriyet Alanı’na bekliyorum.”

BURSA

17 Ekim 2019 Perşembe

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