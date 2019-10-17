1380 öğrenciden, Mehmetçiğe asker selamı

BURSA'nın İnegöl ilçesi Kocatepe Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekâtı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı ile destek verdi.

İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi'ndeki Kocatepe Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, okul bahçesinde asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekâtı'ndaki Mehmetçiklere destek oldu. Okul Müdürü Mahsuni Canbey, "Şanlı Türk Ordusu, sınırlarımızın ötesinde, bayrağımızı dalgalandırmak için, mazlumlara yardım etmek için, oradaki terör unsurlarını yok etmek adına şu anda operasyon yürütmektedir. Bizler de oradaki Mehmetçiklerimize, Kocatepe Ortaokulu olarak bin 380 öğrencimiz ile beraber, asker selamı yapıp, selamımızı gönderdik. Onların yanındayız" dedi.

BURSA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:30

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.