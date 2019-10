Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine barış ve huzuru getirmek için başlattığı ve büyük bir başarıyla yürüttüğü Barış Pınarı harekatına gölge düşürmek ve Türk askerini kötülemek için kara propaganda yapan Terör Örgütünün yalanını Bursalı fotoğrafçı yerle bir etti.

YPG ve PYD'li teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü operasyon sırasında ailesini kaybetmiş, şiddet varmış ve şiddete tanık olmasın diye kucağındaki oyuncak bebeğin gözlerini kapayan Kürk kızı olarak lanse edilen fotoğrafın 2007 senesinde Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki Danaçalı köyünde fotoğrafçı Fatih Özenbaş tarafından çekildiği, fotoğrafın ise Zeliha Öztürk isimli bir kız çocuğuna ait olduğu ortaya çıktı.

12 yıl sonra ikamet ettiği köyünde İhlas Haber Ajansı tarafından bulunan Zeliha, kendisine ait fotoğrafı terör örgütünün çirkin emelleri için kullandığını öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Fotoğrafın hikayesini anlatan fotoğraf sanatçısı Fatih Özenbaş ise terör örgütü fotoğrafı ailesi katledilen Kürt kızı diye paylaşıyor. Dünyanın her yerinden arkadaşlarım mesajlar atıp fotoğraf yanlış kötü amaçlar için kullanılıyor diye bilgi veriyorlar. Ben bunun için çok üzülüyorum" dedi.

Kahraman Türk ordusu Türkiye’nin sınırında terör yuvalanmasına izin vermemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatıyla destan yazarken Türk askeri karşısında kaçacak delik arayan PYD ve YPG’li teröristler dünyayı etkilemek için akıl almaz oyunlara başvuruyor. Terör örgütü üyeleri ve sempatizanları en son olarak elindeki oyuncak bebeğin gözlerini kapayan bir kız çocuğunun görüldüğü fotoğrafı paylaşıp altına Türk askerinin Suriye’de ailesini katlettiği çocuk notunu düştü. Teröristlerin yalanını ise İhlas Haber Ajansı fotoğraftaki kız çocuğunu 12 yıl sonra bulup konuşarak yüzlerine vurdu. Bursalı fotoğraf sanatçısı Fatih Özenbaş, tarafından 2007 yılında Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Danaçalı köyünde çekilen fotoğraftaki kız çocuğunun o zaman 3 yaşında olan Zeliha Öztürk, olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafının teröristler tarafından Türk askerini karalamak için paylaşıldığını görünce şuan 15 yaşında olan genç kız göz yaşlarını tutamadı.

Teröristlerin yalanını yaptığı açıklamayla gün yüzüne çıkartan Zeliha Öztürk, "Fotoğrafımı görünce çok üzüldüm. Benim o fotoğrafım 2007 yılında köyümde çekildi. Ben Türk kızıyım, o fotoğraftaki kişi benim. Fotoğrafımın bu şekilde paylaşıldığını görünce çok üzüldüm ve ağladım. Onların Allah cezasını versin" dedi.



Terör örgütünün yalanını seri çekilmiş fotoğraflarla çürüttü

Terör Örgütü PKK PYD ve YPG'nin uydurduğu yalanı 12 sene önce çektiği seri fotoğraflarla yerle bir eden Bursalı fotoğraf sanatçısı Fatih Özenbaş, Zeliha'nın oyuncak bebeğin gözlerini sağa ve sola kayık olması sebebiyle fotoğrafı çektiği sırada görünmemesi için küçük kızın eliyle kapadığını söyledi. Yıllar sonra çektiği fotoğrafın kötü amaçlar için kullanılmasının kendisini çok üzdüğünü belirten Özenbaş, "Konuyu benim çevremdeki herkes biliyor. Diyorlar ki bu kız ailesi katledilmiş Kürt kızı. Bu kız bizim öz evladımız gibi Bursa’nın dağ köyünden bir kızımız. Hala da kendisi ve ailesi ile çok iyi görüşüyorum. Araştırma yapılmadan, haber yapılınca böyle oluyor. Bir İtalyan, Portekizli yayınlayınca sanki her şey çok farklı gibi geliyor. Buna inanılıyor. Bu fotoğrafı Portekiz’de duvar resmi yaptılar" dedi.

Yıllar önce aynı fotoğrafın Gazzeli kız olarak ta paylaşıldığını ifade eden Özenbaş, "Biraz araştıranlar zaten fotoğrafın gerçeğine kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Önce Gazzeli, sonra Suriyeli, şimdi de terör örgütü PKK, Kürt kızı diye paylaşıyor. Ben bunları duydukça çok üzülüyorum. Dünyanın her yerinden arkadaşlarım mesajlar atıp fotoğraf yanlış kullanılıyor diye bilgi veriyorlar. Böyle hassas bir dönemde fotoğrafın böyle kullanılması beni çok üzdü. Zeliha’nın yüzü dünyada tanınır oldu” diye konuştu.



Zeliha 5 çocuklu yoksul bir ailenin tek kızı

12 sene önce çektiği fotoğrafın hikayesini duygulanarak anlatan Özenbaş, 7 Ekim 2007’de Bursa Fan Clup’le birlikte bu köye gittik. Onlar her ramazan ayının son pazar günü bir köye yardıma giderlerdi. Yardım hazırlıkları okul bahçesinde yapılırken, ben köyün merkezine girdim. O arada Zeliha’yı gördüm. Böyle küçük bir evden çıkıp kucağında oyuncak bebeği ile bana geliyordu. Derken annesi kaptı kızı ‘böyle çekme’ dedi. Kıyafetlerini giydirip çekmemi istedi. Fakat o anki kıyafetleri çok iyiydi. 2 kare onu çektim. Ama bu fotoğraf giyinmiş halidir. Annesi tekrar getirdi. Zeliha doğal bir tepki ile oyuncak bebeğin gözlerini kapattı. Neden kapattığı için de ‘savaşı, katliamı göstermek istemiyor diye’ lanse edildi. Ama işin aslı o değil. Bebeğin gözleri çok kötü, yamuk yumuktu. Onu göstermek istemedi. Bu kare kendiliğinden oluştu. Sonra duyarlı bir arkadaşımız da İstanbul’dan Zeliha’ya güzel bir bebek gönderdi. Yeni bebeğini de götürdüm. Onun gözlerini kapatmıyordu. Çünkü bebeğin gözlerinde bir problem yoktu. Bu fotoğraf sembol oldu. İnternet üzerinden haberleştiğimiz arkadaş çevremizle, ailelere Zeliha’nın sebep olması sonucunda yardımlar götürmeye devam ediyoruz. Güzel bir amaçla kullanırken böyle çirkin amaçlara alet edilmesi insanı fazlasıyla üzüyor” ifadelerini kullandı.

