85 yaşındaki traktör sürücüsü kazada öldü

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BURSA'da önce fabrika duvarına ardından da park halindeki hafriyat kamyonuna çarpan traktörün sürücüsü İbrahim Çildem (85), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Ovaakça Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Gündoğdu Mahallesi'ndeki tarlasından eve dönmek için yola çıkan İbrahim Çildem, yönetimindeki 16 LC 286 plakalı traktör, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Traktör, önce çimento fabrikasının duvarına, ardından da fabrikaya ait park halindeki 34 TY 2943 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada Çildem yaralandı.

Çağırılan ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çildem, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.



BURSA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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